BLACKPINK Cetak Sejarah sebagai Artis K-Pop Pertama yang Berhasil Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube

JawaPos.com – Grup K-pop BLACKPINK kembali mencetak sejarah di platform YouTube. Video musik lagu ‘Kill This Love' berhasil melampaui 2,2 miliar penayangan. Pencapaian ini diumumkan pada 9 April waktu Korea Selatan.

Dilansir dari laman Soompi pada Kamis (9/4), Dengan capaian tersebut, BLACKPINK menorehkan rekor baru dalam industri musik K-pop.

BLACKPINK menjadi artis K-pop pertama yang memiliki dua video musik dengan lebih dari 2,2 miliar penayangan. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi mereka di kancah global.

Sebelumnya, video musik ‘DDU-DU DDU-DU' juga telah mencapai angka yang sama.

Hal ini menjadikan BLACKPINK sebagai satu-satunya grup K-pop dengan dua video yang menembus tonggak tersebut. Rekor ini belum pernah dicapai oleh artis K-pop lainnya.

Secara keseluruhan, hanya ada tiga video musik K-pop yang berhasil melampaui angka tersebut.

Selain dua milik BLACKPINK, pencapaian serupa sebelumnya diraih oleh ‘Gangnam Style' milik PSY. Hal ini menempatkan BLACKPINK dalam posisi yang sangat eksklusif di industri musik global.

Video musik ‘Kill This Love' sendiri pertama kali dirilis pada 5 April 2019. Sejak dirilis, lagu tersebut mendapat sambutan besar dari penggemar di seluruh dunia. Dibutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun untuk mencapai angka 2,2 miliar penayangan tersebut.

Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi BLACKPINK dalam menghasilkan karya yang mendunia.