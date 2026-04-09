Berkat 2 Video Musiknya, BLACKPINK Menjadi Artis K-Pop Pertama yang Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Membuktikan kepopulerannya, girlgrup Korea BLACKPINK terus mencetak sejarah di YouTube.
Dikutip dari Soompi, karya mereka yaitu Kill This Love berhasil meraih 2,2 miliar penayangan di platform tersebut.
Dirilis pada tahun 2019, lagu tersebut berhasil memikat perhatian dalam waktu singkat, membuat popularitasnya melejit.
Baca Juga:Jangan Digaruk! Berikut Cara Tepat Atasi Kulit Gatal Sebagai Solusi untuk Mencegah Infeksi dan Luka
Kill This Love sendiri menjadi video musik grup K-pop kedua yang pernah mencapai angka 2,2 miliar di platform tersebut, setelah DDU-DU DDU-DU.
Selain video musik K-pop ketiga yang mencapai tonggak sejarah tersebut, Gangnam Style milik PSY menjadi yang pertama.
Mereka didapuk menjadi satu-satunya grup K-pop yang pernah melampaui 2,2 miliar penayangan dengan video musik di YouTube
Memiliki banyak karya, BLACKPINK kini juga menjadi artis K-pop pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut dengan lebih dari satu video musik.
Video Kill This Love membutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun dan empat hari untuk mencapai 2,2 miliar penayangan, dimana dirilis 5 April 2019
Grup ini terdiri dari empat anggota berbakat yaitu Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, mereka juga dianggap oleh sebagai girl group terbesar di dunia.
Mereka memulai debutnya pada bulan Agustus 2016 dengan album singel mereka Square One, yang menampilkan Whistle dan Boombayah.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?