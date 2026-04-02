Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Rian Alfianto
03 April 2026, 05.17 WIB

Masih Ada Sisa THR? Ini Rekomendasi HP Murah Buat Aktivitas Harian Tanpa Ribet

Tampilan Smartphone Redmi A7 Pro. (Istimewa)

Tampilan Smartphone Redmi A7 Pro. (Istimewa)

JawaPos.com - Setelah Lebaran berlalu, banyak orang mulai lebih selektif dalam membelanjakan sisa THR.

Salah satu kebutuhan yang masih jadi prioritas adalah smartphone. Bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi juga penunjang aktivitas harian, dari kerja ringan hingga hiburan.

Di tengah banyaknya pilihan ponsel entry-level, Redmi A7 Pro hadir sebagai salah satu opsi yang layak dipertimbangkan bagi pengguna dengan budget terbatas, tapi tetap butuh perangkat yang fungsional.

Smartphone di kelas harga Rp 1 jutaan umumnya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti chatting, media sosial, hingga konsumsi konten.

Perangkat ini menawarkan spesifikasi yang cukup untuk menunjang aktivitas tersebut tanpa banyak kompromi.

Kamera 13 MP yang dibawa sudah memadai untuk foto sehari-hari, seperti OOTD atau dokumentasi momen ringan.

Hasilnya memang bukan kelas flagship, tapi cukup untuk langsung dibagikan ke media sosial tanpa perlu banyak pengolahan.

Spesifikasi lainnya, salah satu daya tarik di segmen ini adalah layar besar 6,9 inci yang memberikan pengalaman visual lebih lega. Aktivitas seperti menonton video atau browsing terasa lebih nyaman.

Menariknya, refresh rate hingga 120 Hz membuat pergerakan layar terasa lebih halus dibanding kebanyakan ponsel di kelas harga serupa.

Ditambah fitur perlindungan mata, penggunaan dalam waktu lama jadi tidak terlalu melelahkan.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Jika Seseorang Terus-Menerus Mengeluh Tidak Punya Waktu, Tetapi Menghabiskan Dua Jam Setiap Malam untuk Membuka Ponsel, Biasanya Mereka Miliki 7 Pola Masalah Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Terus-Menerus Mengeluh Tidak Punya Waktu, Tetapi Menghabiskan Dua Jam Setiap Malam untuk Membuka Ponsel, Biasanya Mereka Miliki 7 Pola Masalah Ini Menurut Psikologi

27 Maret 2026, 22.37 WIB

Ingin Mengurangi Rasa Cemas? 8 Kebiasaan Penggunaan Ponsel Ini Harus Dihindari - Image
Kepribadian

Ingin Mengurangi Rasa Cemas? 8 Kebiasaan Penggunaan Ponsel Ini Harus Dihindari

27 Maret 2026, 18.41 WIB

Generasi Tua yang Mampu Duduk Selama Makan Malam Keluarga Tanpa Mengecek Ponsel Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Generasi Tua yang Mampu Duduk Selama Makan Malam Keluarga Tanpa Mengecek Ponsel Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

20 Maret 2026, 10.36 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore