Masih Ada Sisa THR? Ini Rekomendasi HP Murah Buat Aktivitas Harian Tanpa Ribet

JawaPos.com - Setelah Lebaran berlalu, banyak orang mulai lebih selektif dalam membelanjakan sisa THR.

Salah satu kebutuhan yang masih jadi prioritas adalah smartphone. Bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi juga penunjang aktivitas harian, dari kerja ringan hingga hiburan.

Di tengah banyaknya pilihan ponsel entry-level, Redmi A7 Pro hadir sebagai salah satu opsi yang layak dipertimbangkan bagi pengguna dengan budget terbatas, tapi tetap butuh perangkat yang fungsional.

Smartphone di kelas harga Rp 1 jutaan umumnya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti chatting, media sosial, hingga konsumsi konten.

Perangkat ini menawarkan spesifikasi yang cukup untuk menunjang aktivitas tersebut tanpa banyak kompromi.

Kamera 13 MP yang dibawa sudah memadai untuk foto sehari-hari, seperti OOTD atau dokumentasi momen ringan.

Hasilnya memang bukan kelas flagship, tapi cukup untuk langsung dibagikan ke media sosial tanpa perlu banyak pengolahan.

Spesifikasi lainnya, salah satu daya tarik di segmen ini adalah layar besar 6,9 inci yang memberikan pengalaman visual lebih lega. Aktivitas seperti menonton video atau browsing terasa lebih nyaman.

Menariknya, refresh rate hingga 120 Hz membuat pergerakan layar terasa lebih halus dibanding kebanyakan ponsel di kelas harga serupa.