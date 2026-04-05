Selamat Hari Raya Paskah! Mengenal Lebih Dekat Hari Raya Minggu Paskah di Gereja-Gereja Kristen

JawaPos.com - Hari Minggu (5/4) ini, gereja Kristen akhirnya mengakhiri masa berpantang dan dapat merayakan Hari Raya Paskah setelah 40 hari lamanya. Hari raya ini merupakan salah satu hari raya besar mereka, bersamaan dengan Hari Natal.

Hari raya ini merupakan hari untuk mengenang kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan para umat Kristen, dari kematian-Nya, sehingga menjadikan hari raya ini menjadi perayaan meriah yang bahagia.

Dalam hari ini, gereja biasanya akan mengadakan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh umat-umatnya, terutama anak-anak, seperti berburu telur paskah.



Baca Juga: Khidmat dan Tenang, Ribuan Jemaat Ikuti Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya



Menurut Alkitab

Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Kitab-Kitab Injil menuliskan peristiwa Kebangkitan Yesus Kristus, namun setiap kitab memiliki detail yang berbeda-beda mengenai siapa dan dimana Ia terlihat.

Menurut Injil Matius, malaikat muncul di depan Maria Magdalena dan Maria yang lain lalu menunjukkan makam kosong kepada mereka. Dan memerintahkan mereka untuk memberi tahu para murid untuk pergi ke Galilea.

Dalam Injil Markus, tidak ada kisah spesial mengenai Kebangkitan Yesus. Kitab tersebut diakhiri dengan makam kosong.

Lukas menuliskan bahwa ketika para murid masih berada di Yerusalem, para wanita (Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain) mendapati bahwa makam Yesus terbuka dan kosong. Dua laki-laki dengan pakaian berkilau memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit. Lalu dituliskan bahwa Yesus menunjukkan diri-Nya kepada dua pengikut-Nya, kemudian kepada Petrus, selanjutnya kepada para murid.

Menurut Yohanes, Yesus menunjukkan diri-Nya di Galilea dan Yerusalem. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul diceritakan lebih panjang dan mendetail lagi daripada Lukas.

Pemilihan Tanggal