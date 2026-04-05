Alberta Dionny Natanuel
06 April 2026, 03.16 WIB

Selamat Hari Raya Paskah! Mengenal Lebih Dekat Hari Raya Minggu Paskah di Gereja-Gereja Kristen

Foto anyaman salib dari daun palma di atas Alkitab yang terbuka (Pexels) - Image

Foto anyaman salib dari daun palma di atas Alkitab yang terbuka (Pexels)

JawaPos.com - Hari Minggu (5/4) ini, gereja Kristen akhirnya mengakhiri masa berpantang dan dapat merayakan Hari Raya Paskah setelah 40 hari lamanya. Hari raya ini merupakan salah satu hari raya besar mereka, bersamaan dengan Hari Natal. 

Hari raya ini merupakan hari untuk mengenang kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan para umat Kristen, dari kematian-Nya, sehingga menjadikan hari raya ini menjadi perayaan meriah yang bahagia. 

Dalam hari ini, gereja biasanya akan mengadakan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh umat-umatnya, terutama anak-anak, seperti berburu telur paskah. 

Baca Juga: Khidmat dan Tenang, Ribuan Jemaat Ikuti Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya

Menurut Alkitab

Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Kitab-Kitab Injil menuliskan peristiwa Kebangkitan Yesus Kristus, namun setiap kitab memiliki detail yang berbeda-beda mengenai siapa dan dimana Ia terlihat. 

Menurut Injil Matius, malaikat muncul di depan Maria Magdalena dan Maria yang lain lalu menunjukkan makam kosong kepada mereka. Dan memerintahkan mereka untuk memberi tahu para murid untuk pergi ke Galilea. 

Dalam Injil Markus, tidak ada kisah spesial mengenai Kebangkitan Yesus. Kitab tersebut diakhiri dengan makam kosong. 

Lukas menuliskan bahwa ketika para murid masih berada di Yerusalem, para wanita (Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain) mendapati bahwa makam Yesus terbuka dan kosong. Dua laki-laki dengan pakaian berkilau memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit. Lalu dituliskan bahwa Yesus menunjukkan diri-Nya kepada dua pengikut-Nya, kemudian kepada Petrus, selanjutnya kepada para murid. 

Menurut Yohanes, Yesus menunjukkan diri-Nya di Galilea dan Yerusalem. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul diceritakan lebih panjang dan mendetail lagi daripada Lukas. 

Pemilihan Tanggal

Dilansir dari History, Hari Raya Paskah dirayakan pada tanggal 5 April tahun ini, namun setiap tahun perayaan ini jatuh di tanggal yang berbeda-beda. 

Artikel Terkait
Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 5 April 2026: Hari Raya Paskah - Image
Humaniora

Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 5 April 2026: Hari Raya Paskah

05 April 2026, 18.52 WIB

Bacaan Misa Gereja Katolik 3 April 2026: Hari Jumat Agung - Image
Humaniora

Bacaan Misa Gereja Katolik 3 April 2026: Hari Jumat Agung

03 April 2026, 03.20 WIB

Bacaan Misa Gereja Katolik 2 April 2026: Ibadat Kamis Putih - Image
Humaniora

Bacaan Misa Gereja Katolik 2 April 2026: Ibadat Kamis Putih

02 April 2026, 06.13 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

