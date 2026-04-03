Tinggalkan NCT dan SM Entertainment, Mark Lee Tulis Surat Menyentuh Hati

JawaPos.com - Baru saja berpisah dengan NCT dan SM Entertainment, Mark menggunakan Instagram pribadinya untuk menulis kepada para penggemar.

Dikutip dari Soompi, ia menceritakan, bahwa genap 10 tahun bergabung dengan NCT, ia telah menciptakan banyak kenangan

“Aku tahu betul bahwa ada Czennies yang menyukaiku sejak masa SM Rookies, jadi jika termasuk masa itu, sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun,” tulisnya

Ia menulis, “Aku ingin berbagi secara pribadi dengan Czennies yang telah membuatku bahagia setiap hari, keputusan baruku dan babak baru di depan, menuliskannya sendiri dengan tangan.”

Ia bermimpi berkeliling hanya dengan gitar akustik, mengamen di jalanan, dan sangat suka menulis dalam bahasa Inggris bahkan ingin menjadi seorang penulis.

“Aku terlalu muda untuk sepenuhnya memahami mimpi itu dengan jelas, tetapi karena mencintai musik, aku mengikuti audisi di Kanada 14 tahun yang lalu, dan menjadi bagian dari NCT,” tulisnya

Ia merasa selama di SM dan bersama NCT, dapat lebih mengenal diri sendiri hingga menemukan versi terbaik, serta rasa syukur.

“Karena ini adalah saat kontrak 10 tahun akan segera berakhir, saya membangkitkan setiap perasaan yang telah saya pendam di hati saya,” tulisnya

Mark melanjutkan, “Kepada setiap Czennie, dan kepada semua orang yang telah mengenalku, aku ingin mengatakan sekuat tenaga, terima kasih.”