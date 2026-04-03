Mark Lee Keluar NCT dan SM, Begini Isi Tulisan Surat Tangannya untuk Penggemar

JawaPos.com – Personel boygrup K-pop NCT, Mark Lee resmi keluar dari grup dan agensi yang telah membesarkan namanya SM Entertainment.

Melansir soompi, Jumat (3/4), sang agensi pun merilis pernyataan bahwa Mark akan mengakhiri semua aktivitas NCT, termasuk NCT 127 dan NCT DREAM.

“Setelah melalui diskusi mendalam yang panjang dengan Mark mengenai arah aktivitasnya di masa depan dan setelah percakapan yang memadai antara kedua belah pihak, kami mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya mulai 8 April. Dengan demikian, Mark akan mengakhiri semua aktivitas NCT, termasuk NCT 127 dan NCT DREAM,” tulis agensi.

Tak berselang lama, pria kelahiran tahun 1999 itu pun membagikan surat tangan kepada para penggemar melalui laman Instagramnya @onyourm_ark.

Berikut terjemahan bahasa Korea pesan yang disampaikan Mark Lee:

“Halo, ini Mark.

Halo, Czennies…

Aku debut sebagai NCT U pada 9 April 2016, dan sekarang sudah April 2026, genap 10 tahun berlalu… Banyak hal terjadi selama 10 tahun itu—aku telah tampil di begitu banyak panggung, dan yang terpenting, aku merasa telah membuat begitu banyak kenangan. Aku tahu betul bahwa ada Czennies yang menyukaiku sejak masa SM Rookies, jadi jika termasuk masa itu, sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana sepuluh tahun lebih terakhir ini bagi kalian, Czennies…? Kurasa aku benar-benar, benar-benar bahagia. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, aku ingin berbagi secara pribadi dengan Czennies—yang telah membuatku bahagia setiap hari tanpa henti selama waktu yang begitu lama—keputusan baruku dan babak baru di depan, dengan menuliskannya sendiri dengan tangan.

Aku tahu ini mungkin terasa sangat tiba-tiba bagi semua orang… Tapi sebenarnya, sejak masa pelatihan—atau mungkin bahkan sebelum itu—aku selalu menyimpan mimpi di hatiku. Aku bermimpi berkeliling hanya dengan gitar akustik, mengamen di jalanan, dan aku sangat suka menulis dalam bahasa Inggris sehingga aku bahkan ingin menjadi seorang penulis. Aku terlalu muda untuk sepenuhnya memahami mimpi itu dengan jelas atau membayangkannya dengan sempurna di kepalaku, tetapi karena aku mencintai musik dan panggung, aku mengikuti audisi di Kanada 14 tahun yang lalu, dan di SM, aku memulai perjalanan musikku untuk pertama kalinya sebagai bagian dari NCT.