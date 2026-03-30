Janji Jamin Keamanan, Iran Akan Terapkan Aturan Navigasi Baru di Selat Hormuz

JawaPos.com - Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi mengatakan, pihaknya akan mengenalkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz. Navigasi baru tersebut, dinilai akan menjamin keselamatan pelayaran kapal sekaligus mengenakan biaya transit.

"Dengan persetujuan parlemen, rezim baru akan diberlakukan di selat tersebut," kata Boroujerdi, dilansir dari Antara, Senin (30/3).

Boroujerdi menambahkan bahwa tidak ada kapal yang akan diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin Iran. Teheran, sambungnya, juga akan menjamin keamanan kapal dan memberlakukan tarif transit.

Sebelumnya, pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.