Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
04 April 2026, 23.46 WIB

Mengejutkan! Belasan Jenderal AS Kehilangan Jabatan di Tengah Perang Iran, Perwira Top Ikut Tersingkir

Sejumlah jenderal senior Amerika Serikat dicopot dari jabatannya di tengah gelombang perombakan besar militer saat eskalasi konflik dengan Iran terus berlangsung (National Today) - Image

Sejumlah jenderal senior Amerika Serikat dicopot dari jabatannya di tengah gelombang perombakan besar militer saat eskalasi konflik dengan Iran terus berlangsung (National Today)

JawaPos.com - Perombakan besar-besaran di tubuh militer Amerika Serikat kian menguat setelah lebih dari selusin perwira tinggi kehilangan jabatan sejak 2025, dengan gelombang terbaru terjadi di tengah eskalasi perang melawan Iran yang belum menunjukkan arah penyelesaian yang jelas.

Langkah paling mencolok adalah pencopotan Jenderal Randy George dari posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS. Ia disebut dipaksa mundur oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan langsung digantikan sementara oleh Jenderal Christopher LaNeve.

Dilansir dari The Guardian, Sabtu (4/4/2026), Pentagon menegaskan keputusan itu berlaku seketika. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan, "Jenderal Randy A. George akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, efektif segera. Departemen berterima kasih atas puluhan tahun pengabdiannya kepada negara."

Namun demikian, laporan lain menunjukkan bahwa langkah ini bukan sekadar rotasi biasa. Mengacu pada National Today, Sabtu (4/4), pencopotan George terjadi bersamaan dengan dua jenderal lain, yakni Jenderal David Hodne dan Mayor Jenderal William Green Jr, tanpa penjelasan resmi dari Pentagon.

Situasi ini berlangsung hampir lima minggu sejak konflik AS-Israel dengan Iran meningkat, di tengah belum adanya kepastian strategi maupun tenggat waktu penyelesaian dari Presiden Donald Trump.

Jenderal Randy George Dicopot dari Puncak Angkatan Darat

George sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41 dan seharusnya bertahan hingga 2027 setelah dikonfirmasi Senat pada 2023. Namun, masa jabatannya berakhir lebih awal di tengah tekanan dari pimpinan sipil Pentagon.

Secara resmi, pengunduran dirinya disebut sebagai "pensiun." Namun dalam konteks yang lebih luas, langkah itu mencerminkan adanya intervensi langsung dari Hegseth, yang memperkuat indikasi bahwa keputusan tersebut bersifat strategis dan politis.

Jenderal David Hodne Dicopot dari Komando Transformasi dan Pelatihan

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore