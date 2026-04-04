Mengejutkan! Belasan Jenderal AS Kehilangan Jabatan di Tengah Perang Iran, Perwira Top Ikut Tersingkir

JawaPos.com - Perombakan besar-besaran di tubuh militer Amerika Serikat kian menguat setelah lebih dari selusin perwira tinggi kehilangan jabatan sejak 2025, dengan gelombang terbaru terjadi di tengah eskalasi perang melawan Iran yang belum menunjukkan arah penyelesaian yang jelas.

Langkah paling mencolok adalah pencopotan Jenderal Randy George dari posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS. Ia disebut dipaksa mundur oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan langsung digantikan sementara oleh Jenderal Christopher LaNeve.

Dilansir dari The Guardian, Sabtu (4/4/2026), Pentagon menegaskan keputusan itu berlaku seketika. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan, "Jenderal Randy A. George akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, efektif segera. Departemen berterima kasih atas puluhan tahun pengabdiannya kepada negara."

Namun demikian, laporan lain menunjukkan bahwa langkah ini bukan sekadar rotasi biasa. Mengacu pada National Today, Sabtu (4/4), pencopotan George terjadi bersamaan dengan dua jenderal lain, yakni Jenderal David Hodne dan Mayor Jenderal William Green Jr, tanpa penjelasan resmi dari Pentagon.

Situasi ini berlangsung hampir lima minggu sejak konflik AS-Israel dengan Iran meningkat, di tengah belum adanya kepastian strategi maupun tenggat waktu penyelesaian dari Presiden Donald Trump.

Jenderal Randy George Dicopot dari Puncak Angkatan Darat

George sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41 dan seharusnya bertahan hingga 2027 setelah dikonfirmasi Senat pada 2023. Namun, masa jabatannya berakhir lebih awal di tengah tekanan dari pimpinan sipil Pentagon.

Secara resmi, pengunduran dirinya disebut sebagai "pensiun." Namun dalam konteks yang lebih luas, langkah itu mencerminkan adanya intervensi langsung dari Hegseth, yang memperkuat indikasi bahwa keputusan tersebut bersifat strategis dan politis.