Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
05 April 2026, 22.59 WIB

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

Pasukan elite AS berhasil mengevakuasi perwira tersebut dengan dukungan udara dan pengawasan (Gulf News)

JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah semakin panas setelah sebuah jet tempur F-15E Strike Eagle milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh pasukan Iran dalam rangkaian operasi militer bersama AS-Israel sejak 28 Februari. Kedua awak pesawat berhasil melontarkan diri, namun situasi berkembang menjadi krisis ketika salah satu awak, perwira sistem persenjataan hilang selama lebih dari 24 jam.

Dilansir dari Gulf News, Minggu (5/4/2026), pilot berhasil diselamatkan dalam waktu singkat, sementara rekannya harus bertahan hidup di wilayah pegunungan terjal dengan perlengkapan sangat terbatas. Ia hanya membawa pistol dan alat komunikasi darurat, sembari menghindari patroli intensif pasukan Iran yang menyisir area tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa pasukan Iran bahkan melibatkan bantuan warga lokal untuk mempercepat pencarian. Situasi ini menciptakan perlombaan waktu antara tim penyelamat Amerika dan pasukan Iran yang berusaha menangkap korban.

Mengapa Penyelamatan Pilot Sangat Krusial

Dalam doktrin militer Amerika Serikat, setiap insiden jatuhnya pesawat di wilayah musuh secara otomatis memicu misi Personnel Recovery. Misi ini memiliki dua prioritas utama: menyelamatkan awak dan mencegah teknologi sensitif jatuh ke tangan lawan.

Seperti dikutip dari laporan The New York Times, risiko jika personel tertangkap sangat tinggi. Mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen, propaganda, bahkan sebagai alat tawar dalam negosiasi geopolitik. Seorang pejabat menggambarkan urgensi tersebut dengan menekankan bahwa "waktu adalah faktor paling kritis dalam operasi semacam ini."

Bagaimana Pilot Bertahan di Wilayah Musuh

Sebelum diterjunkan, seluruh awak udara AS menjalani pelatihan SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape). Pelatihan ini dirancang untuk memastikan mereka mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrem.

Dalam kasus ini, perwira yang selamat memanfaatkan pelatihan tersebut dengan bersembunyi di medan sulit, bergerak secara hati-hati, dan menggunakan perangkat beacon serta komunikasi aman untuk berkoordinasi dengan tim penyelamat.

Kondisi malam hari juga menjadi keuntungan taktis. Militer AS dikenal memiliki dominasi dalam operasi malam melalui teknologi inframerah dan sistem pengawasan canggih, yang meningkatkan peluang evakuasi sekaligus mengurangi risiko terdeteksi.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore