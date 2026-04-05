Nanda Prayoga
06 April 2026, 05.55 WIB

Rusia Tuduh Inggris Terlibat Langsung Serangan ke Iran, Singgung Peran Pangkalan Militer

Inggris mengusulkan pelaksanaan sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) untuk membahas keamanan pelayaran kapal melewati Selat Hormuz. (ANTARA)

JawaPos.com - Rusia menuding Inggris turut terlibat langsung dalam konflik dengan memberi izin kepada pesawat Amerika Serikat (AS) untuk beroperasi dari pangkalan militer di wilayahnya dalam serangan terhadap Iran. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrey Kelin.

Sebelumnya, pada awal Maret, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengungkapkan bahwa pemerintahnya telah menyetujui permintaan Washington untuk memanfaatkan pangkalan militer Inggris dalam menyerang fasilitas rudal milik Iran.

Kelin menyindir klaim Inggris yang kerap menyatakan tidak terlibat secara langsung dan hanya memberikan dukungan defensif terbatas sambil mendorong jalur diplomasi.

"Mereka suka mengklaim bahwa Inggris Raya diduga tidak ikut campur, hanya menawarkan dukungan 'pertahanan' minimal kepada sekutu sembari mendorong solusi diplomatik. Siapa yang mereka bodohi?" kata Kelin seperti dikutip dari Antara, Minggu (5/4).

Ia menegaskan bahwa izin penggunaan pangkalan militer oleh AS serta pengerahan pesawat tempur ke kawasan tersebut merupakan bentuk keterlibatan nyata Inggris dalam konflik, terlepas dari bagaimana pemerintah mencoba membingkainya.

"Terlepas dari publik Inggris yang naif. Membiarkan Amerika melancarkan serangan ke Iran dari pangkalan mereka dan mengerahkan pesawat militer ke wilayah tersebut sama dengan keterlibatan langsung, tidak peduli bagaimana Keir Starmer mencoba menjelaskan masalah ini secara berbeda. Saya percaya kepemimpinan Iran telah memperhatikan ini," lanjutnya.

Kelin juga menuding Inggris berupaya mendorong lebih banyak negara untuk berhadapan dengan Iran.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang mengakibatkan kerusakan serta korban sipil.

Sebagai balasan, Iran menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

