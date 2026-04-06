Trump Tak Tutup Kemungkinan Kirim Pasukan Darat Jika Tak Capai Kesepakatan dengan Iran

Ilustrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (AP/Manuel Balce Ceneta)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan bahwa pengiriman pasukan darat ke Iran belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak saat ini. Meski ia tidak sepenuhnya menutup peluang tersebut.
"Saya tidak berpikir itu perlu, tetapi saya tidak menutup kemungkinan apa pun," kata Trump kepada ABC News seperti dikutip dari Anadolu, Senin (6/4).
Dalam wawancara lain bersama The Hill, Trump kembali menegaskan bahwa opsi pengerahan pasukan darat tetap tersedia, terutama jika Teheran tidak mencapai kesepakatan dengan Washington.
Pernyataan tersebut konsisten dengan sikap Trump sebelumnya. Ia pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak ragu mempertimbangkan pengiriman pasukan ke medan konflik.
Pihak Gedung Putih kemudian memberikan klarifikasi bahwa langkah tersebut belum menjadi bagian dari rencana saat ini. Namun menegaskan bahwa seluruh opsi tetap dipertimbangkan.
Ketegangan meningkat setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dimulai pada 28 Februari, yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
