Spanyol Bersikap Keras Atas Israel yang Gempur Lebanon, Sekutu Barat Makin Terpecah

JawaPos.com - Kritik internasional terhadap Israel dan konflik di Timur Tengah kian meluas.

Kali ini, Spanyol tampil sebagai salah satu negara paling vokal yang mengecam serangan Israel ke Lebanon, bahkan menyebut konflik yang melibatkan Iran sebagai ancaman terhadap peradaban global.

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyampaikan kecaman keras di parlemen pada Kamis (9/4).

“Kita sedang menghadapi serangan terbesar terhadap peradaban yang dibangun atas nilai-nilai kemanusiaan, akal, perdamaian, dan hukum universal,” ujarnya mengutip Strait Times.

Ia juga menuding Israel melanggar hukum internasional serta kesepakatan gencatan senjata dua pekan yang baru saja diumumkan.

Pemerintah Spanyol menilai gelombang serangan udara Israel di Lebanon, yang menewaskan lebih dari 250 orang, sebagai pelanggaran serius terhadap upaya deeskalasi.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, bahkan menyebut tindakan Israel sebagai bentuk 'penghinaan terhadap kehidupan dan hukum internasional'.

Ia sebelumnya juga mengkritik keputusan Presiden AS, Donald Trump, yang melancarkan serangan terhadap Iran, dan menyebut konflik tersebut sebagai tindakan 'ceroboh dan ilegal'.

Hubungan Madrid–Washington Memanas Sikap keras Spanyol terhadap konflik ini memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat.