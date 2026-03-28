Puncak Arus Balik Kedua di Terminal Kampung Rambutan Diperkirakan Terjadi Minggu

JawaPos.com-Puncak arus balik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, diperkirakan terjadi pada Minggu (29/3), seiring berakhirnya masa libur Lebaran.

"Untuk arus balik di Terminal Kampung Rambutan itu ada dua puncak yang terjadi, yaitu pada Rabu (25/3) dan Minggu (29/3)," kata Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pelayanan di Terminal Kampung Rambutan pada masa angkutan mudik dan balik berjalan lancar, tanpa ada kendala yang berarti.

Jumlah penumpang yang menggunakan Terminal Kampung Rambutan juga meningkat dibandingkan dengan masa angkutan libur Lebaran 2025.

Revi mengatakan pada Lebaran 2026, puncak arus balik di Terminal Kampung Rambutan terjadi dua kali, yakni pada Rabu (25/3) dengan jumlah penumpang yang tiba mencapai 7.114 orang.

"Diperkirakan puncak kedua akan terjadi besok, pada hari Minggu, dari dini hari hingga pagi hari, sampai dengan malam hari, dan diperkirakan akan tiba kurang lebih sebanyak 6.000 orang," ujar Revi.

Sementara pada masa puncak angkutan mudik, kata dia, terjadi pada H-3 Lebaran 2026 dengan jumlah penumpang berangkat sebanyak 5.336 orang.

Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Lebaran 2025, dengan jumlah penumpang naik dari terminal tersebut hanya 3.224 orang.

Revi menambahkan pada masa angkutan mudik dan balik Lebaran 2026, jumlah penumpang meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

