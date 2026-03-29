Lebaran 2026, Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Meningkat 60 Persen

JawaPos.com - Puncak arus mudik pada Angkutan Lebaran Tahun 2026 meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ihwal adanya hal ini dikatakan Pengelola Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

"Kami mencatat keberangkatan di arus mudik di tahun ini meningkat dibanding tahun lalu,” kata Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (29/3).

Ia mengatakan puncak arus mudik pada 2025 terjadi pada H-3 Lebaran dengan jumlah penumpang yang berangkat 3.224 orang.

Sementara pada tahun ini, puncak arus mudik juga terjadi pada H-3 dengan jumlah pemudik yang berangkat mencapai 5.332 orang.

Sementara itu untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+3 di Terminal Kampung Rambutan pada tahun ini dengan penumpang datang 7.114 orang.

Volume penumpang pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan puncak arus balik 2025 dengan jumlah penumpang 12.169.

Berdasarkan pantauan di Terminal Kampung Rambutan, sejumlah bus penumpang dari berbagai daerah baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera terus berdatangan.

Penumpang arus mudik dan balik di Terminal Kampung Rambutan didominasi dari Surabaya, Malang, kemudian Yogyakarta, Tegal, Pakalongan, Purwokerto, Wonosobo, Cilacap, kemudian Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur untuk dari pulau Jawa.