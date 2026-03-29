Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
29 Maret 2026, 23.59 WIB

Lebaran 2026, Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Meningkat 60 Persen

Sejumlah penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (28/3/2026). (ANTARA/Khaerul Izan) - Image

Sejumlah penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (28/3/2026). (ANTARA/Khaerul Izan)

JawaPos.com - Puncak arus mudik pada Angkutan Lebaran Tahun 2026 meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ihwal adanya hal ini dikatakan Pengelola Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

"Kami mencatat keberangkatan di arus mudik di tahun ini meningkat dibanding tahun lalu,” kata Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (29/3).

Ia mengatakan puncak arus mudik pada 2025 terjadi pada H-3 Lebaran dengan jumlah penumpang yang berangkat 3.224 orang.

Sementara pada tahun ini, puncak arus mudik juga terjadi pada H-3 dengan jumlah pemudik yang berangkat mencapai 5.332 orang.

Sementara itu untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+3 di Terminal Kampung Rambutan pada tahun ini dengan penumpang datang 7.114 orang.

Volume penumpang pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan puncak arus balik 2025 dengan jumlah penumpang 12.169.

Berdasarkan pantauan di Terminal Kampung Rambutan, sejumlah bus penumpang dari berbagai daerah baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera terus berdatangan.

Penumpang arus mudik dan balik di Terminal Kampung Rambutan didominasi dari Surabaya, Malang, kemudian Yogyakarta, Tegal, Pakalongan, Purwokerto, Wonosobo, Cilacap, kemudian Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur untuk dari pulau Jawa.

"Kalau dari Sumatera terbanyak yaitu Padang, Palembang, Bengkulu, dan Lampung," katanya.

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore