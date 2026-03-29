Ramalan Keberuntungan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing Bulan April 2026

JawaPos.com – Pada bulan April, mereka yang lahir di tahun Ular akan menghadapi rintangan dan membutuhkan kesabaran sebagai sekutu terbesarnya.

Sementara mereka yang lahir di tahun Kambing akan menghadapi periode pemulihan.

Dilansir yourtango, berikut ramalan shio pada bulan April 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Orang yang lahir di bawah shio Naga mungkin akan terlibat dalam konflik yang tidak perlu dan perlu mengarahkan energi ke proyek-proyek yang konstruktif.

Anda perlu berhati-hati agar kebajikan tidak berubah menjadi keegoisan atau kesombongan.

Sepanjang bulan April, Anda mungkin terlibat dalam konflik yang tidak perlu.

Alih-alih membuang waktu untuk perselisihan, penting untuk mengarahkan energi mereka ke hal-hal positif.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Mereka yang lahir di tahun Ular akan menghadapi rintangan dan membutuhkan kesabaran sebagai sekutu terbesarnya.

Anda dikenal karena kelicikan dan penalaran yang cepat. Namun, jika kualitas-kualitas ini tidak dikelola dengan baik, dapat memicu perilaku manipulative.

Juga, Anda mungkin menghadapi rintangan dan stres saat mengejar tujuan.

Oleh karena itu, beberapa tujuan mungkin perlu ditunda. Selama periode ini, kesabaran akan sangat penting.