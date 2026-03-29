Ramalan Keberuntungan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi Bulan April 2026

JawaPos.com – Pada bulan April, shio Monyet perlu melatih empati untuk memperkuat kemitraan dan menghindari konflik dalam hubungan.

Sementara shio Babi hendaknya lebih menjaga keseimbangan dan disiplin di bulan April.

Dilansir yourtango, berikut ramalan shio pada bulan April 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Shio Monyet perlu melatih empati untuk memperkuat kemitraan dan menghindari konflik dalam hubungan.

Percaya diri dan egois, Anda harus berhati-hati agar tidak menjadi narsistik. Hal ini terjadi ketika Anda terlalu fokus pada diri sendiri dan mengabaikan kualitas serta kebutuhan orang lain.

Pada bulan April, mereka yang lahir di tahun Monyet mungkin menghadapi tantangan keuangan.

Pendapatan cenderung menurun, sementara pengeluaran mungkin meningkat sehingga meningkatkan risiko utang.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Orang yang lahir di bawah shio Ayam sebaiknya mencari hubungan yang lebih santai di bulan April, menghindari penilaian dan tuntutan yang berlebihan.

Sangat penting, Anda perlu mengembangkan pemahaman dan penerimaan untuk menghadapi ketidaksempurnaan diri sendiri dan orang lain.

Tanpa keterampilan ini, Anda cenderung menderita kritik terus-menerus.