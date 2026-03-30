5 Zodiak Paling Egois yang Selalu Haus Perhatian Orang Lain, Siapakah Mereka?

ilustrasi zodiak yang haus perhatian.
JawaPos.com – Menurut astrologi, beberapa zodiak selalu ingin menjadi tokoh utama.
Dari Aries hingga Leo, lima zodiak rela melakukan apa saja untuk tetap menjadi pusat perhatian.
Namun, ada alasan yang tidak diketahui di balik sifat egois dan perilaku haus perhatian dari kelima zodiak tersebut.
1. Aries
Orang yang lahir di bawah zodiak Aries selalu berusaha berada di garis terdepan dalam segala hal.
Sifat mereka cenderung egois karena memprioritaskan kebutuhan dan keinginan sendiri di atas segalanya.
Mereka senang membual tentang pencapaiannya, ingin orang lain memandang mereka sebagai pemimpin dan mengagumi kekuatannya.
Ini membuat mereka menjadi terlalu fokus pada diri sendiri.
2. Libra
Meskipun Libra umumnya sangat ramah, mereka menyimpan keinginan yang mendalam untuk menampilkan citra kesempurnaan.
Mereka senang menerima pujian tentang kecantikan, gaya, dan selera.
Juga sering bergaul dengan orang lain terutama untuk memamerkan citra yang sempurna dan sebagai imbalannya, menerima pujian.