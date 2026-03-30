Final FIFA Series 2026 Indonesia vs Bulgaria: 1.700 Personel Gabungan Amankan GBK

JawaPos.com - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat dipastikan akan dijaga ketat hari ini, Senin (30/3). Sebanyak 1.700 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya partai final bergengsi FIFA Series 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Bulgaria.

Pertandingan hari ini tidak hanya menyajikan laga puncak, tetapi juga perebutan juara ketiga antara Solomon vs Saint Kitts and Nevis. Konsentrasi massa yang besar diprediksi akan memadati area Senayan sepanjang sore hingga malam hari.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menjelaskan, bahwa ribuan personel tersebut disebar untuk memastikan dua laga besar hari ini berjalan tanpa kendala.

"Sebanyak 1.700 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola Internasional FIFA Series di GBK Jakarta Pusat yang akan digelar dua sesi, Kick-off pertama pkl. 15.30 Wib. untuk memperebutkan tempat ketiga dan final Kick-off pada pkl. 20.00 Wib," ujar Reynold, Senin (30/3).

Petugas yang berjaga terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, hingga jajaran Pemprov DKI Jakarta. Titik pengamanan difokuskan mulai dari pintu masuk stadion, area tribun, hingga ring terluar kawasan Senayan.

Aturan Ketat bagi Suporter: No Flare, No Alkohol!

Untuk menjaga kenyamanan bersama, pihak kepolisian memberikan imbauan keras kepada para suporter yang hadir di stadion. Barang-barang berbahaya seperti petasan, flare, senjata tajam, hingga minuman beralkohol dilarang keras masuk ke area tribun.

"Kami akan menjaga keamanan para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan," tegas Reynold.

Pihak kepolisian juga berharap antusiasme tinggi pendukung Garuda tidak ternoda oleh tindakan negatif. "Kami berharap para suporter tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme atau pengrusakan fasilitas umum," imbuhnya.

Rekayasa Lalu Lintas Situasional di Senayan

Mengingat tingginya volume kendaraan menuju GBK, pihak kepolisian telah menyiapkan skema pengaturan arus lalu lintas secara situasional. Masyarakat yang tidak berkepentingan disarankan untuk menghindari area Senayan dan mencari rute alternatif guna menghindari kemacetan panjang.

Meski pengawasan dilakukan secara ketat terhadap barang bawaan penonton, Reynold memastikan bahwa seluruh petugas akan mengedepankan sisi humanis dalam melayani masyarakat.