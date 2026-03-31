Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 17.17 WIB

Gagal Gasak Motor, Dua Pemuda di Tangerang Diringkus Polisi Saat Dorong Hasil Curian Dini Hari 

Barang bukti sepeda motor curian yang diamankan Polsek Batuceper. (Istimewa)

JawaPos.com - Personel Unit Reskrim Polsek Batuceper menggagalkan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Tangerang. Dua pemuda berinisial M, 18, dan J, 27, diringkus polisi saat kedapatan mendorong motor curian pada dini hari.

Penangkapan ini terjadi di Jalan Darusalam Utara I, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Minggu (29/3) sekitar pukul 03.00 WIB. Keduanya tak berkutik saat tim patroli mobile mencium gelagat mencurigakan mereka.

Kapolsek Batuceper Kompol Gunawan mengungkapkan, penangkapan ini bermula dari laporan warga yang curiga melihat dua orang asing mendorong sepeda motor di jam rawan.

"Saat anggota kami melakukan patroli mobile, kami menerima informasi dari warga terkait dua orang yang mencurigakan. Setelah dicek, benar keduanya sedang mendorong sepeda motor dan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan," ujar Kompol Gunawan, Selasa (31/3).

Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, polisi menemukan "alat tempur" khas komplotan curanmor. Barang bukti berupa kunci letter T, obeng, tang, hingga berbagai kunci palsu ditemukan di tangan pelaku.

Jejak Kejahatan Hingga ke Jakarta Utara dan Lebak

Hasil interogasi sementara mengungkap, kedua pelaku tidak hanya menyasar wilayah Tangerang. Mereka diketahui merupakan pemain lintas wilayah yang sudah beraksi di beberapa titik.

"Dari hasil interogasi sementara, pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian di wilayah lain, termasuk di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan menjual hasil curian ke wilayah Lebak, Banten," tambah Kompol Gunawan.

Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan dua unit motor, yakni Honda Revo milik pelaku dan Honda Beat milik korban, beserta peralatan kejahatan lainnya sebagai barang bukti kuat di persidangan nanti.

Saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Polisi menduga ada penadah besar yang menampung motor-motor hasil jarahan kedua pelaku tersebut.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore