Gagal Gasak Motor, Dua Pemuda di Tangerang Diringkus Polisi Saat Dorong Hasil Curian Dini Hari 

JawaPos.com - Personel Unit Reskrim Polsek Batuceper menggagalkan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Tangerang. Dua pemuda berinisial M, 18, dan J, 27, diringkus polisi saat kedapatan mendorong motor curian pada dini hari.

Penangkapan ini terjadi di Jalan Darusalam Utara I, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Minggu (29/3) sekitar pukul 03.00 WIB. Keduanya tak berkutik saat tim patroli mobile mencium gelagat mencurigakan mereka.

Kapolsek Batuceper Kompol Gunawan mengungkapkan, penangkapan ini bermula dari laporan warga yang curiga melihat dua orang asing mendorong sepeda motor di jam rawan.

"Saat anggota kami melakukan patroli mobile, kami menerima informasi dari warga terkait dua orang yang mencurigakan. Setelah dicek, benar keduanya sedang mendorong sepeda motor dan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan," ujar Kompol Gunawan, Selasa (31/3).

Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, polisi menemukan "alat tempur" khas komplotan curanmor. Barang bukti berupa kunci letter T, obeng, tang, hingga berbagai kunci palsu ditemukan di tangan pelaku.

Jejak Kejahatan Hingga ke Jakarta Utara dan Lebak

Hasil interogasi sementara mengungkap, kedua pelaku tidak hanya menyasar wilayah Tangerang. Mereka diketahui merupakan pemain lintas wilayah yang sudah beraksi di beberapa titik.

"Dari hasil interogasi sementara, pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian di wilayah lain, termasuk di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan menjual hasil curian ke wilayah Lebak, Banten," tambah Kompol Gunawan.

Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan dua unit motor, yakni Honda Revo milik pelaku dan Honda Beat milik korban, beserta peralatan kejahatan lainnya sebagai barang bukti kuat di persidangan nanti.