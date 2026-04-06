Antara
06 April 2026, 14.58 WIB

Pengadilan Militer Cakung Gelar Sidang Perdana Penculikan Kacab Bank BUMN Cempaka Putih Jakpus Hari Ini

Para tersangka penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN Cempaka Putih Jakarta Pusat digelandang penyidik Di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Sidang perdana dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang bank BUMN Cempaka Putih berinisial MIP (37) yang melibatkan seorang prajurit TNI digelar hari ini, Senin (6/4).

Sidang akan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, karena sallah satu terdakwa berstatus anggota TNI.

"Hari ini akan dilaksanakan sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan (oleh oditur militer)," kata Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Laut (Hukum) Arin Fauzam, sebagaimana dilansir dari Antara, Senin (6/4).

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sidang tersebut masuk ke dalam jenis perkara pembunuhan dengan nomor perkara 52-K/PM.II-08/AD/III/2026.

Sidang pertama ini dijadwalkan berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Garuda atau ruang sidang utama.

Arin mengimbau kepada media untuk dapat memantau dan mengikuti jalannya persidangan untuk transparansi.

Dalam sidang tersebut, Oditur Militer selaku penuntut umum pada peradilan militer akan menghadirkan ketiga terdakwa secara langsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Arin juga menjamin proses persidangan akan dilakukan secara profesional, independen, tidak memihak atau tidak berpihak (imparsial), transparan, dan akuntabel.

"Rencana pagi pukul 09.00 WIB, mohon disampaikan rekan-rekan wartawan lainnya, terima kasih," ucap Arin.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran melibatkan oknum prajurit TNI dalam dugaan tindak pidana serius berupa penculikan dan pembunuhan terhadap seorang pimpinan cabang bank BUMN di Cempaka Putih.

