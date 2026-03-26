Orang yang Tidak Peduli dengan Pendapat Orang Lain Bukanlah Kasar atau Egois. Mereka Biasanya Memiliki 6 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di masyarakat, sering kali kita dengan mudah menilai seseorang sebagai “cuek”, “dingin”, atau bahkan “egois” hanya karena mereka tampak tidak terlalu memikirkan apa kata orang lain. Padahal, dalam banyak kasus, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Tidak semua orang yang terlihat tidak peduli terhadap penilaian sosial adalah pribadi yang kasar atau tidak berempati. Dalam perspektif psikologi, sikap tidak terlalu terpengaruh oleh opini orang lain justru bisa menjadi tanda kematangan emosional dan kekuatan mental. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki pemahaman diri yang kuat serta prinsip hidup yang jelas. Mereka bukan tidak peduli sama sekali, melainkan mampu memilah mana yang penting dan mana yang tidak perlu memengaruhi hidup mereka. Dilansir dari Silicon Canals pada Kamis (19/3), terdapat enam kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tampak tidak peduli dengan pendapat orang lain:

1. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Tinggi Orang yang tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain biasanya memiliki kepercayaan diri yang kuat. Mereka mengenal diri mereka sendiri—baik kelebihan maupun kekurangan—dan tidak bergantung pada validasi eksternal untuk merasa berharga. Kepercayaan diri ini bukan berarti mereka merasa selalu benar, tetapi mereka cukup yakin dengan pilihan dan keputusan yang diambil. Karena itu, kritik atau komentar negatif tidak langsung menggoyahkan mereka.



2. Memiliki Batasan Pribadi yang Jelas (Healthy Boundaries)



Salah satu ciri paling kuat adalah kemampuan menetapkan batasan yang sehat. Mereka tahu kapan harus mendengarkan orang lain dan kapan harus berkata “cukup”.



Dalam psikologi, batasan ini penting untuk menjaga kesehatan mental. Orang yang memiliki batasan yang baik tidak akan membiarkan pendapat orang lain mengendalikan hidup mereka. Mereka tetap menghargai orang lain, tetapi tidak kehilangan kendali atas diri sendiri.



3. Tidak Mencari Validasi dari Luar



Banyak orang hidup dengan dorongan untuk disukai, diakui, atau dipuji. Namun, individu yang tampak “tidak peduli” ini cenderung tidak menggantungkan harga diri mereka pada penilaian orang lain.



Mereka tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapa pun. Kepuasan mereka datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan sosial.



4. Mampu Mengelola Emosi dengan Baik



Alih-alih bereaksi secara impulsif terhadap kritik atau komentar, mereka cenderung lebih tenang dan rasional. Mereka tidak mudah tersinggung karena memahami bahwa tidak semua pendapat harus dianggap sebagai serangan pribadi.



Kemampuan ini menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka bisa memproses emosi tanpa harus bereaksi secara berlebihan.



5. Fokus pada Tujuan Hidup



Orang seperti ini biasanya memiliki arah hidup yang jelas. Karena fokus mereka tertuju pada tujuan jangka panjang, mereka tidak mudah terdistraksi oleh opini orang lain yang tidak relevan.



Mereka memahami bahwa terlalu memikirkan pendapat orang lain justru bisa menghambat perkembangan diri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting bagi mereka.



6. Berpikir Mandiri (Independent Thinker)



Mereka terbiasa membuat keputusan sendiri berdasarkan nilai, pengalaman, dan pemikiran pribadi. Mereka tidak sekadar mengikuti arus atau tekanan sosial.



Kemampuan berpikir mandiri ini membuat mereka terlihat berbeda, bahkan kadang disalahpahami. Namun, justru di situlah letak kekuatan mereka—mereka tidak mudah terombang-ambing oleh opini mayoritas.



Penutup



Tidak peduli dengan pendapat orang lain bukan berarti tidak memiliki empati atau bersikap egois. Justru dalam banyak kasus, itu adalah tanda seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan emosional yang lebih tinggi.





Orang-orang ini tetap bisa menghargai orang lain, tetapi mereka tidak membiarkan suara luar menentukan siapa mereka dan bagaimana mereka harus hidup. Di dunia yang penuh tekanan sosial seperti sekarang, kemampuan ini bukan kelemahan—melainkan kekuatan yang patut dihargai.***