Tidak Suka Basa-basi, 10 Ciri Kepribadian Ini Bisa Jadi Ada Padamu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang menikmati percakapan ringan atau basa-basi dalam interaksi sosial. Beberapa orang lebih memilih pembicaraan yang mendalam, bermakna, dan langsung ke inti.

Mereka cenderung tidak tertarik pada obrolan sekadar untuk mengisi waktu dan lebih menghargai percakapan yang memiliki nilai emosional atau intelektual.

Menurut psikologi, ada beberapa ciri kepribadian yang khas pada orang yang tidak suka basa-basi dalam percakapan. Melansir News Report, berikut adalah tanda-tanda yang membedakan mereka dari kebanyakan orang.

1. Mereka Menginginkan Koneksi yang Lebih Dalam

Orang yang tidak suka basa-basi cenderung mencari percakapan yang lebih personal dan bermakna.

Mereka ingin berbicara tentang topik yang lebih dalam, seperti perasaan, nilai, atau pengalaman hidup, daripada sekadar berbicara tentang cuaca atau berita terbaru.

2. Mereka Sangat Introspektif

Mereka sering meluangkan waktu untuk merenung dan memahami diri mereka sendiri.

Kepribadian yang introspektif ini membuat mereka lebih tertarik pada diskusi yang mengarah pada pemahaman diri dan orang lain, daripada percakapan ringan.

3. Mereka Tidak Suka Kepalsuan

Kepalsuan dalam percakapan sangat mereka hindari. Mereka lebih suka berbicara jujur dan terbuka, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketidaknyamanan.

Mereka merasa bahwa percakapan yang tulus jauh lebih berharga daripada basa-basi yang kosong.

4. Mereka Adalah Pemikir yang Mendalam