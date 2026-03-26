7 Perilaku Anak saat Dewasa Akibat Orang Tuanya yang Bercerai, Psikologi Ungkap Hal Ini

JawaPos.com - Psikologi broken home membahas dampak emosional dan mental yang dialami anak-anak dari keluarga bercerai.

Perceraian orang tua merupakan pengalaman yang dapat membekas hingga dewasa, mempengaruhi cara mereka membangun hubungan, menghadapi konflik, dan memandang cinta.

Meski membawa luka batin, banyak anak broken home tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dengan pola pikir yang unik. Melansir Geediting, berikut adalah tujuh perilaku yang sering muncul pada mereka saat dewasa menurut psikologi.

1. Mereka sangat mandiri

Anak-anak dari keluarga bercerai sering terbiasa menghadapi masalah sendiri sejak kecil. Ketidakhadiran salah satu orang tua membuat mereka belajar bertanggung jawab lebih awal.

Akibatnya, saat dewasa, mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain.

2. Mereka menjadi pendamai dalam hubungan

Melihat pertengkaran orang tua membuat mereka memahami betapa buruknya konflik yang tidak terselesaikan.

Oleh karena itu, saat dewasa, mereka cenderung menjadi penengah dan berusaha menjaga kedamaian dalam hubungan, baik dengan pasangan maupun teman.

3. Mereka sulit mempercayai pasangan

Perceraian orang tua bisa menanamkan ketakutan akan pengkhianatan dan kehilangan. Hal ini membuat mereka cenderung membangun tembok emosional dan sulit mempercayai pasangan sepenuhnya, meskipun mereka menjalin hubungan yang serius.

4. Mereka mudah beradaptasi dengan perubahan

Kehidupan yang penuh perubahan sejak kecil, seperti berpindah rumah atau beradaptasi dengan keluarga baru, membentuk kemampuan mereka untuk cepat menyesuaikan diri. Saat dewasa, mereka lebih fleksibel dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan tenang.