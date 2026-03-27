Orang yang Tidak Pernah Merasa Perlu Mengunggah di Media Sosial Seringkali Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Percaya Diri Ini

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa terdorong untuk membagikan momen, pencapaian, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Namun, ada juga sekelompok orang yang justru jarang—atau bahkan tidak pernah—merasa perlu mengunggah apa pun.



Menariknya, sikap ini bukan selalu tanda ketidakaktifan atau ketertinggalan zaman. Sebaliknya, sering kali hal tersebut mencerminkan kepribadian yang kuat dan rasa percaya diri yang tinggi.

Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), terdapat tujuh ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh orang-orang seperti ini.

Orang yang jarang mengunggah di media sosial biasanya tidak membutuhkan “like”, komentar, atau perhatian dari orang lain untuk merasa berharga. Mereka sudah memiliki validasi dari dalam diri sendiri.Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka capai, dan tidak merasa perlu membuktikannya kepada dunia. Rasa percaya diri mereka tidak dibangun dari pengakuan publik, melainkan dari pemahaman diri yang mendalam.Bagi mereka, tidak semua hal harus dibagikan. Ada kepuasan tersendiri dalam menjaga momen tetap privat.Mereka tidak merasa kehilangan apa pun hanya karena tidak mempublikasikan kehidupan mereka. Justru, mereka menikmati kedalaman pengalaman tanpa distraksi atau tekanan untuk “terlihat menarik” di mata orang lain.Media sosial sering kali menampilkan versi kehidupan yang telah “dikurasi”. Orang yang tidak merasa perlu mengunggah biasanya lebih fokus pada realitas daripada persepsi.Mereka lebih memilih menjalani pengalaman secara penuh daripada sibuk memikirkan bagaimana hal itu akan terlihat jika diunggah. Ini menunjukkan kepercayaan diri dalam menjalani hidup apa adanya, tanpa perlu membangun citra tertentu.Tidak semua orang nyaman membuka kehidupan pribadi ke publik, dan itu adalah hal yang sangat sehat. Orang-orang ini memahami pentingnya batasan.Mereka tahu mana yang layak dibagikan dan mana yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri atau lingkaran terdekat. Kesadaran ini menunjukkan kontrol diri dan kepercayaan diri yang matang.Di media sosial, tren datang dan pergi dengan sangat cepat. Orang yang tidak merasa perlu ikut mengunggah biasanya tidak mudah terbawa arus.Mereka tidak merasa harus mengikuti challenge, gaya hidup, atau standar tertentu hanya karena sedang populer. Ini menandakan bahwa mereka memiliki prinsip yang kuat dan tidak bergantung pada tekanan sosial.Alih-alih membangun koneksi melalui layar, mereka lebih menghargai hubungan yang nyata dan mendalam.Mereka cenderung memilih percakapan langsung, kebersamaan yang tulus, dan interaksi yang bermakna dibandingkan sekadar interaksi digital. Hal ini menunjukkan rasa percaya diri dalam membangun relasi tanpa perlu “dipamerkan”.Orang yang tidak merasa perlu mengunggah biasanya memiliki tingkat self-awareness yang tinggi. Mereka memahami motivasi di balik tindakan mereka.Mereka tidak mengunggah sesuatu hanya karena bosan, ingin diperhatikan, atau takut tertinggal. Setiap keputusan yang mereka ambil—termasuk untuk tidak aktif di media sosial—datang dari kesadaran, bukan impuls.Tidak mengunggah sesuatu di media sosial bukan berarti seseorang tidak menarik, tidak aktif, atau tidak memiliki kehidupan yang seru. Justru, sering kali itu adalah tanda bahwa mereka telah mencapai tingkat kepercayaan diri yang lebih dalam—di mana mereka tidak lagi membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa cukup.Di dunia yang semakin bising dengan kebutuhan untuk terlihat, mereka yang memilih diam sering kali adalah mereka yang paling tenang, paling sadar, dan paling yakin dengan dirinya sendiri.