8 Kebiasaan Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang Kaya Baru, Suka Pamer Salah Satunya!

1. Pamer kekayaan secara mencolok



Salah satu tanda terbesar pola pikir orang kaya baru adalah kebutuhan untuk memamerkan kekayaan. Logo desainer yang mahal, mobil mewah, dan pembelian barang mewah yang berlebihan bukan hanya tentang selera pribadi, seringkali hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan status.



Psikolog mengatakan hal ini muncul karena kebutuhan mendalam akan validasi. Ketika seseorang tidak terbiasa memiliki uang, mereka mungkin merasa perlu membuktikan keberhasilannya kepada orang lain.



Namun, kekayaan sejati tidak perlu diumbar-umbar. Orang-orang terkaya di dunia sering kali lebih menyukai keanggunan yang bersahaja dan investasi cerdas daripada pengeluaran yang mencolok.



2. Banyak memberikan kompensasi dalam percakapan



Tiba-tiba, setiap pembicaraan tampaknya berpusat pada pembelian mahal mereka, perjalanan eksklusif, atau hubungan dengan orang-orang kaya. Ini bukan tentang gembira dengan gaya hidup baru, namun menjadi jelas bahwa mereka tidak hanya berbagi, mereka justru mengimbanginya.



Psikolog mengatakan ini terjadi ketika seseorang merasa perlu membuktikan bahwa mereka termasuk dalam kelas sosial yang lebih tinggi. Alih-alih membiarkan kepercayaan dirinya berbicara sendiri, mereka terus-menerus mengingatkan orang lain tentang kekayaannya.



Keamanan finansial sejati bukan hanya tentang apa yang ada di rekening bank Anda, tetapi juga tentang seberapa nyaman Anda dengan diri Anda sendiri. Orang-orang yang paling kaya dan percaya diri tidak merasa perlu memasukkan uang mereka dalam setiap percakapan.



3. Memperlakukan pekerja layanan dengan buruk



Cara seseorang memperlakukan pelayan, kasir, atau pengemudi menunjukkan banyak hal tentang karakter mereka, dan pola pikir mereka seputar kekayaan. Para psikolog menemukan bahwa orang-orang yang baru saja menjadi kaya terkadang mengembangkan rasa superioritas.



Mereka merasa perlu untuk menegaskan dominasi atas mereka yang bekerja di bidang jasa. Hal ini dapat terwujud sebagai sikap kasar, tidak sabar, atau bahkan tidak hormat.



Namun, individu yang benar-benar kaya, terutama mereka yang mampu mempertahankan kekayaannya dari generasi ke generasi, cenderung melakukan yang sebaliknya. Mereka memahami bahwa rasa hormat dan kebaikan tidak terikat pada tingkat pendapatan.



Mereka juga tidak merasa perlu membuktikan status mereka dengan memandang rendah orang lain. Uang dapat membeli banyak hal, tetapi cara Anda memperlakukan orang lain akan selalu berbicara lebih keras daripada saldo bank Anda.



4. Mengutamakan nama merek daripada kualitas



Tanda umum pola pikir orang kaya baru adalah lebih menghargai merek mahal dibandingkan kualitas asli suatu barang. Beberapa orang berasumsi bahwa jika sesuatu memiliki label mewah, pastilah itu adalah pilihan terbaik.



Namun kekayaan yang berpengalaman cenderung berfokus pada keahlian, umur panjang, dan nilai sebenarnya, ketimbang sekadar prestise sebuah logo. Mereka memahami bahwa kemewahan sejati bukanlah tentang pamer, melainkan tentang memilih barang yang tahan lama.



Inilah sebabnya mengapa banyak jutawan yang merintis usahanya sendiri dan keluarga kaya raya berinvestasi pada barang-barang yang abadi dan dibuat dengan baik alih-alih mengikuti tren desainer terkini.



5. Mendefinisikan harga diri berdasarkan kekayaan



Uang dapat mengubah keadaan Anda, tetapi uang tidak seharusnya menentukan nilai Anda sebagai pribadi. Salah satu perangkap terbesar kekayaan baru adalah menghubungkan harga diri secara langsung dengan kesuksesan finansial.



Ketika seseorang tiba-tiba memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya, mereka mungkin mulai percaya bahwa nilai mereka telah meningkat seiring dengan saldo bank mereka. Namun kepercayaan diri yang sejati tidak dibangun atas dasar kekayaan materi.



Kepercayaan diri datang dari siapa diri Anda, bukan dari apa yang Anda miliki. Mereka yang memiliki kekayaan jangka panjang sering kali memahami hal ini secara mendalam. Mereka tidak perlu membuktikan diri melalui uang karena mereka tahu nilai mereka tidak terikat padanya.



Tidak ada kemewahan yang dapat menggantikan rasa percaya diri yang sesungguhnya. Orang-orang yang paling dikagumi, kaya atau tidak, adalah mereka yang berperilaku dengan kerendahan hati, kebaikan, dan tujuan hidup yang melampaui status keuangan mereka.



6. Berusaha terlalu keras untuk menyesuaikan diri



Ada tekanan tertentu yang datang ketika memasuki lingkungan orang kaya, suatu ekspektasi tak terucap untuk berpenampilan, bertindak, dan berbicara dengan cara tertentu.



Sebagian orang menanggapi hal ini dengan melakukan kompensasi berlebihan, seperti mengadopsi perilaku yang berlebihan, memaksakan percakapan tentang topik-topik penting, atau terobsesi dengan norma-norma sosial elit.



Namun, makin keras seseorang berusaha menyesuaikan diri, makin jelas terlihat bahwa mereka merasa tidak pada tempatnya. Orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia kekayaan tidak merasa perlu membuktikan bahwa mereka termasuk orang kaya.



Mereka bergerak dengan nyaman di lingkungan apa pun karena rasa diri mereka tidak bergantung pada validasi eksternal. Menyesuaikan diri bukan berarti meniru orang lain, melainkan merasa nyaman dengan diri sendiri, di mana pun Anda berada atau dengan siapa pun Anda bersama.



7. Mengukur kesuksesan berdasarkan harta benda



Bagi sebagian orang, kekayaan dilihat sebagai papan skor, pengejaran tanpa akhir terhadap rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, dan pengalaman yang lebih mewah.



Namun, bila kesuksesan hanya diukur dari harta benda, hal itu dapat berubah menjadi perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan validasi. Para psikolog berpendapat bahwa mereka yang memiliki pola pikir orang kaya baru sering kali menyamakan pengeluaran dengan status.



Mereka percaya bahwa semakin banyak mereka membeli, semakin sukses mereka. Namun, keyakinan finansial yang sesungguhnya bukanlah tentang seberapa banyak yang Anda miliki, melainkan tentang seberapa puas yang Anda rasakan.



Banyak individu terkaya dan paling aman kurang fokus pada akumulasi dan lebih fokus pada kebebasan, pengalaman yang bermakna, dan pertumbuhan pribadi. Bila uang hanya sekadar alat dan bukan simbol harga diri, maka kehidupan akan jauh lebih memuaskan.



8. Mencari validasi melalui kekayaan



Kekayaan seharusnya mendatangkan kebebasan, bukan kebutuhan terus-menerus untuk mendapatkan persetujuan. Saat seseorang baru mengenal uang, mereka mungkin menggunakannya sebagai cara untuk mencari validasi.



Mereka akan memamerkan keberhasilannya, mencoba memberi kesan kepada orang lain, atau memastikan orang lain tahu persis berapa banyak yang telah mereka belanjakan. Namun kenyataannya, semakin seseorang perlu membuktikan kekayaannya, semakin kecil kemungkinan mereka merasa aman mengenai hal itu.



Kepercayaan diri yang sesungguhnya datang dari dalam diri. Orang-orang yang benar-benar merasa nyaman dengan kesuksesan mereka tidak perlu mengumumkannya, mereka hanya menjalaninya.