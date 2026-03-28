Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 14.29 WIB

Kebahagiaan Bukan Tentang Menjadi Lebih Baik, Tapi Menerima 7 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menerima hidup yang sulit / freepik

JawaPos.com - Selama bertahun-tahun, kita dicekoki satu gagasan yang terdengar sangat meyakinkan: untuk bahagia, kita harus terus berkembang. Kita harus menjadi versi terbaik diri sendiri, memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas hidup, dan tidak pernah berhenti “naik level”.

Namun, psikologi modern justru mulai menunjukkan sisi lain yang jarang dibicarakan—bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari peningkatan diri, melainkan dari penerimaan diri dan realitas hidup apa adanya.

Bukan berarti pertumbuhan pribadi itu tidak penting. Tapi jika terus-menerus merasa “belum cukup” dan “harus lebih baik lagi”, kita justru terjebak dalam siklus ketidakpuasan tanpa akhir.

Lalu, apa yang sebenarnya perlu kita terima agar bisa hidup lebih tenang dan bahagia?

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (24/3), terdapat 7 hal penting yang menurut psikologi perlu kita terima.

1. Tidak Semua Hal Bisa Kita Kendalikan

Salah satu sumber stres terbesar dalam hidup adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu—hasil, orang lain, masa depan, bahkan perasaan sendiri.

Padahal kenyataannya:

Kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain
Kita tidak bisa memastikan semua rencana berjalan lancar
Kita tidak bisa menghindari semua hal buruk

Psikologi menyebut ini sebagai illusion of control. Semakin kita berusaha mengontrol yang tidak bisa dikontrol, semakin kita frustrasi.

Kunci kebahagiaan: menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali, lalu fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini.

2. Kita Tidak Akan Pernah Sempurna

Budaya “self-improvement” sering membuat kita merasa harus sempurna:

Harus produktif setiap hari
Harus selalu positif
Harus tidak pernah gagal

Padahal, manusia memang tidak dirancang untuk sempurna.

Menurut psikologi, menerima ketidaksempurnaan justru meningkatkan self-compassion (kasih sayang pada diri sendiri), yang terbukti berhubungan kuat dengan kebahagiaan.

Kunci kebahagiaan: bukan menjadi tanpa cacat, tapi berdamai dengan kekurangan.

3. Perasaan Negatif Itu Normal

Banyak orang berpikir bahwa bahagia berarti tidak sedih, tidak cemas, tidak marah. Ini keliru.

Psikologi emosional menjelaskan bahwa semua emosi—baik positif maupun negatif—memiliki fungsi:

Sedih membantu kita memproses kehilangan
Marah menunjukkan batas yang dilanggar
Cemas membantu kita waspada

Menolak emosi negatif justru membuatnya semakin kuat.

Kunci kebahagiaan: bukan menghapus emosi negatif, tapi menerima dan memahaminya.

4. Hidup Tidak Selalu Adil

Ini mungkin pahit, tapi sangat penting: hidup tidak selalu berjalan sesuai usaha atau harapan.

Ada orang yang bekerja keras tapi gagal, ada yang santai tapi berhasil. Ada ketidakadilan yang tidak bisa dijelaskan.

Jika kita terus menuntut dunia untuk adil, kita akan terus kecewa.

Kunci kebahagiaan: menerima realitas bahwa hidup tidak selalu adil, lalu tetap memilih untuk melangkah dengan nilai dan prinsip kita sendiri.

5. Tidak Semua Orang Akan Menyukai Kita

Keinginan untuk disukai adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi berusaha menyenangkan semua orang adalah resep pasti untuk kelelahan mental.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa:

Persepsi orang lain dipengaruhi banyak faktor di luar diri kita
Tidak mungkin semua orang cocok dengan kita

Kunci kebahagiaan: menerima bahwa penolakan adalah bagian normal dari kehidupan sosial.

6. Masa Lalu Tidak Bisa Diubah

Penyesalan sering menjadi beban besar:

“Seandainya aku tidak melakukan itu…”
“Seharusnya aku memilih yang lain…”

Namun, terus terjebak di masa lalu hanya menguras energi tanpa memberikan solusi.

Dalam terapi psikologi seperti Acceptance and Commitment Therapy (ACT), penerimaan masa lalu adalah langkah penting untuk bergerak maju.

Kunci kebahagiaan: menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai penjara.

7. Kebahagiaan Bukan Keadaan Permanen

Banyak orang mengejar kebahagiaan seolah itu adalah kondisi tetap yang bisa dicapai dan dipertahankan selamanya.

Padahal, secara psikologis:

Emosi bersifat fluktuatif
Kebahagiaan datang dan pergi

Fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation—kita cepat terbiasa dengan hal baik, lalu kembali ke kondisi emosional semula.

Kunci kebahagiaan: menerima bahwa kebahagiaan itu dinamis, bukan tujuan akhir yang statis.

Penutup: Dari Mengejar Menjadi Menerima

Kita hidup di era yang mendorong kita untuk terus “lebih”:
lebih sukses, lebih produktif, lebih bahagia.

Namun ironisnya, semakin kita mengejar “lebih”, semakin kita merasa kurang.

Psikologi mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi dalam:
kebahagiaan bukan hanya tentang menjadi lebih baik, tapi juga tentang berhenti melawan apa yang sudah ada.

Menerima bukan berarti menyerah.
Menerima berarti berdamai.

Dan sering kali, justru dari situlah ketenangan sejati dimulai.
Editor: Setyo Adi Nugroho
