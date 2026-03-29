7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

JawaPos.com – Perasaan suka tidak selalu diungkapkan secara langsung, terutama bagi banyak wanita yang lebih memilih menyampaikan lewat gerak-gerik halus, intonasi suara, atau cara mereka berada di dekat seseorang yang menarik perhatiannya.
Banyak pria kerap melewatkan tanda-tanda ini karena terlalu terpaku pada kata-kata, padahal psikologi menunjukkan bahwa bahasa tubuh mencakup 55% komunikasi manusia, jauh lebih kuat dibandingkan ucapan.
Dalam tahap awal hubungan, wanita biasanya bersikap hati-hati. Mereka ingin memastikan apakah pria yang mereka sukai dapat dipercaya, mudah diajak bicara, dan tidak akan mempermalukan mereka jika perasaan itu ternyata tak berbalas. Di sinilah perilaku-perilaku kecil menjadi petunjuk penting.
Jika Anda merasa seorang wanita memberikan perhatian lebih, besar kemungkinan ia memang tertarik.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh perilaku dan bahasa tubuh yang menurut psikologi sering menandakan bahwa seorang wanita menyukai Anda.
1. Ia Sering Mencari Kontak Mata Lebih Lama
Kontak mata adalah salah satu sinyal nonverbal paling kuat. Meskipun wanita pemalu mungkin cepat-cepat mengalihkan pandangan, biasanya ia akan melirik Anda lagi beberapa detik setelahnya.
Dalam psikologi sosial, wanita yang tertarik cenderung:
Tersenyum saat pandangan bertemu
Mengikuti gerak mata Anda ketika berbicara
Tatapan mata yang hangat adalah cara wanita menunjukkan rasa nyaman dan ketertarikan tanpa perlu berkata apa pun.
Bila ia menatap mata Anda dengan lembut atau tampak kesulitan menahan senyum saat memandang Anda, itu indikasi ia menyimpan rasa.
2. Ia Menunjukkan Senyum yang Lebih Manis Saat Bersama Anda
Ada senyum sopan, ada pula senyum yang muncul dari ketertarikan. Wanita yang menyukai seseorang cenderung tersenyum lebih lebar, lebih lama, dan lebih tulus.