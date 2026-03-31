8 Pengeluaran Ini Lebih Sering Dilakukan Orang Kelas Bawah daripada Orang Kaya, Penasaran?

JawaPos.com - Banyak orang bermimpi hidup lebih nyaman, meraih kebebasan finansial, dan terbebas dari kesulitan ekonomi.
Namun, tanpa disadari, kebiasaan sehari-hari kerap menjadi penghalang terbesar dalam mewujudkan impian tersebut.
Seringkali masalahnya bukan terletak pada jumlah penghasilan, melainkan pada cara mengelolanya.
Beberapa kebiasaan konsumtif yang terlihat sepele, jika dilakukan terus-menerus, bisa membuat seseorang sulit meningkat ke kelas ekonomi yang lebih tinggi.
Jika penghasilan habis tanpa ada yang ditabung atau diinvestasikan, mencapai kestabilan finansial pun menjadi sulit.
Mengutip dari Geediting, berikut delapan hal yang sering dibelanjakan oleh orang kelas bawah yang justru menghambat mereka untuk naik kelas ekonomi.
1. Sering Menghabiskan Uang untuk Makan di Luar dan Makanan Siap Saji
Makan di luar atau memesan makanan siap saji memang terasa praktis, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat.
Namun, kebiasaan ini bisa menjadi beban keuangan yang tidak disadari.
Harga makanan restoran atau layanan pesan-antar biasanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan memasak sendiri di rumah.
Jika dilakukan secara rutin, pengeluaran untuk makan di luar dapat menguras anggaran bulanan.
Mereka mungkin memasak sendiri, memanfaatkan layanan katering sehat yang lebih ekonomis dalam jangka panjang, atau memilih bahan makanan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk beberapa kali makan.
Dengan demikian, mereka tidak hanya menghemat uang tetapi juga lebih dapat mengontrol asupan gizi mereka.
2. Menghabiskan Uang untuk Merokok atau Kebiasaan Mahal Lainnya
Kebiasaan seperti merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, atau membeli minuman kemasan setiap hari mungkin tampak seperti pengeluaran kecil, tetapi jika dihitung dalam jangka panjang, jumlahnya bisa sangat besar.
