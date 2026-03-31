8 Kebiasaan Ini Menandakan Seorang Pria Punya Kualitas Rendah, Wanita Perlu Selektif

JawaPos.com - Setiap pria tentu ingin dihormati, dihargai, dan dipandang memiliki kualitas yang tinggi dalam hidup.

Namun, tidak semua pria menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari mereka kadang justru mencerminkan kualitas diri yang rendah.

Banyak dari mereka tanpa sengaja menunjukkan perilaku yang menandakan kurangnya karakter kuat dan rasa tanggung jawab.

Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memengaruhi hubungan dengan orang lain, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun lingkungan kerja.

Mengutip dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang sebaiknya dihindari pria yang ingin menjadi pribadi lebih baik.

1. Selalu Menyalahkan Orang Lain dan Tidak Mau Bertanggung Jawab

Pria yang tidak berkualitas cenderung selalu mencari kambing hitam setiap kali mereka mengalami masalah.

Mereka tidak mau mengakui kesalahan dan lebih memilih menyalahkan situasi, orang lain, atau bahkan keadaan yang tidak bisa mereka kendalikan.

Ketika mereka gagal dalam pekerjaan, mereka akan menyalahkan rekan kerja atau atasan mereka.

Saat hubungan mereka mengalami masalah, mereka akan menyalahkan pasangannya tanpa introspeksi diri.

Sikap seperti ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kedewasaan emosional dan tidak siap menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak.

Pria yang berkualitas akan berani bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha mencari solusi, bukan sekadar menyalahkan pihak lain.

2. Sering Memberi Janji, Tapi Tidak Pernah Menepatinya

Janji adalah bentuk komitmen yang mencerminkan kredibilitas dan dapat diandalkan atau tidaknya seseorang.