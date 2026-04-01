7 Frasa Ini Biasanya Diucapkan oleh Orang yang Tidak Ambil Pusing soal Keuangan, Apa Saja Itu?

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, urusan keuangan kerap menjadi hal yang terus dipikirkan. Setiap langkah kecil, seperti berbelanja hingga membayar tagihan, biasanya dipertimbangkan dengan sangat teliti. Namun, ada pula individu yang menjalani hidup tanpa merasa terbebani oleh masalah finansial. Mereka tidak perlu menghitung setiap pengeluaran secara detail dan cenderung lebih santai dalam mengambil keputusan terkait uang. Menariknya, kenyamanan tersebut sering tercermin dari cara mereka berbicara sehari-hari. Berdasarkan ulasan dari The Blog Herald, ada tujuh frasa yang umum diucapkan oleh orang-orang yang jarang merasa stres soal keuangan.

1. "Saya Tidak Tahu Apa Itu Anggaran"

Bagi mereka yang hidup dengan nyaman secara finansial, anggaran mungkin terasa seperti konsep yang tidak relevan.

Mereka tidak perlu mencatat setiap pengeluaran atau memantau saldo rekening secara rutin karena mereka tahu bahwa uang mereka selalu cukup.

Ketika mereka ingin membeli sesuatu, mereka cukup membelinya tanpa berpikir panjang tentang konsekuensi keuangan.

Namun, bagi banyak orang, anggaran adalah alat penting yang membantu mereka memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Mereka harus merencanakan setiap pengeluaran dengan hati-hati untuk memastikan bahwa uang mereka cukup hingga akhir bulan.

Setiap pengeluaran yang tidak terduga bisa berarti harus mengorbankan kebutuhan lain yang lebih penting.

Oleh karena itu, bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, memiliki anggaran bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga soal bertahan hidup.

2. "Uang Tidak Bisa Membeli Kebahagiaan"

Kalimat ini sering kali diucapkan sebagai bentuk nasihat bijak, tetapi maknanya bisa sangat berbeda tergantung pada siapa yang mengucapkannya.