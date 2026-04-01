Sering Kebanyakan Pikiran? Ini 7 Kebiasaan Malam Orang yang Mampu Mengelola Stres dengan Baik

1. Menciptakan Pemisah Antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi

Banyak orang membawa beban pekerjaan ke dalam kehidupan pribadi mereka tanpa sadar, yang akhirnya meningkatkan stres.

Orang yang mampu mengelola stres dengan baik memahami pentingnya menciptakan pemisah yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi.

Mereka memiliki kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan di jam yang sudah ditentukan dan tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam rumah. Hal ini membantu pikiran mereka lebih rileks di malam hari.

2. Merencanakan Tidur yang Berkualitas

Tidur yang cukup dan berkualitas adalah salah satu faktor utama dalam mengelola stres.

Orang yang tidak mudah stres biasanya memiliki rutinitas sebelum tidur yang mendukung kualitas istirahat mereka, seperti menghindari kafein di malam hari, menjaga jadwal tidur yang konsisten, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang.

Tidur yang baik akan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan keesokan harinya.

3. Melakukan Refleksi Tanpa Berlebihan

Merenungkan apa yang terjadi sepanjang hari bisa menjadi kebiasaan baik, tetapi jika berlebihan, justru bisa menimbulkan overthinking.