02 April 2026, 03.04 WIB

Sering Kebanyakan Pikiran? Ini 7 Kebiasaan Malam Orang yang Mampu Mengelola Stres dengan Baik

Ilustrasi Kebiasaan Malam Hari yang Membuat Seseorang Stres

JawaPos.com - Stres adalah hal yang pasti dialami setiap orang, tetapi tidak semua orang tahu cara mengelolanya dengan efektif.

Kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan hidup sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang dijalani sehari-hari, terutama saat malam hari. Bagi mereka yang pandai mengelola stres, malam bukan waktu untuk terus memikirkan masalah, melainkan saat untuk bersantai dan menenangkan pikiran.

Lalu, kebiasaan apa saja yang membantu menjaga keseimbangan mental di malam hari? Mengacu pada Blog Herald, berikut tujuh kebiasaan malam yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mampu mengelola stres dengan baik menurut psikologi.

1. Menciptakan Pemisah Antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi

Banyak orang membawa beban pekerjaan ke dalam kehidupan pribadi mereka tanpa sadar, yang akhirnya meningkatkan stres.

Orang yang mampu mengelola stres dengan baik memahami pentingnya menciptakan pemisah yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi.

Mereka memiliki kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan di jam yang sudah ditentukan dan tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam rumah. Hal ini membantu pikiran mereka lebih rileks di malam hari.

2. Merencanakan Tidur yang Berkualitas

Tidur yang cukup dan berkualitas adalah salah satu faktor utama dalam mengelola stres.

Orang yang tidak mudah stres biasanya memiliki rutinitas sebelum tidur yang mendukung kualitas istirahat mereka, seperti menghindari kafein di malam hari, menjaga jadwal tidur yang konsisten, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang.

Tidur yang baik akan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan keesokan harinya.

3. Melakukan Refleksi Tanpa Berlebihan

Merenungkan apa yang terjadi sepanjang hari bisa menjadi kebiasaan baik, tetapi jika berlebihan, justru bisa menimbulkan overthinking.

Orang yang mampu mengelola stres dengan baik melakukan refleksi dalam batas wajar. Mereka fokus pada apa yang bisa dipelajari dari pengalaman hari itu dan tidak terlalu larut dalam pikiran negatif.

