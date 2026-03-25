6 Kombinasi Jus Buah untuk Mengembalikan Stamina, Segar dan Kaya Nutrisi

JawaPos.com-Aktivitas padat sehari-hari kerap membuat tubuh terasa lelah dan kehabisan energi. Untuk membantu mengembalikan stamina, asupan nutrisi yang tepat menjadi kunci, salah satunya melalui konsumsi jus buah segar.

Buah-buahan mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, zat besi, dan folat yang berperan dalam menjaga energi tubuh serta mendukung produksi sel darah merah. Mengutip informasi kesehatan dari Alodokter, nutrisi tersebut juga membantu meningkatkan penyerapan zat besi sehingga tubuh tidak mudah lemas.

Mengolah buah menjadi jus bisa menjadi cara praktis sekaligus menyegarkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Berikut enam kombinasi jus buah yang dapat membantu mengembalikan stamina tubuh, seperti dilansir dari Alodokter:

1. Jus Semangka dan Stroberi

Kombinasi ini cocok untuk menyegarkan tubuh sekaligus membantu hidrasi. Semangka mengandung banyak air dan vitamin, sementara stroberi kaya vitamin C yang membantu tubuh tetap bertenaga.

2. Jus Pepaya dan Jeruk

Jus pepaya dan jeruk memiliki rasa segar dan ringan. Pepaya mengandung folat yang penting dalam pembentukan sel darah merah, sedangkan jeruk membantu penyerapan nutrisi secara optimal.

3. Jus Pisang dan Mangga

Perpaduan ini menghasilkan jus yang mengenyangkan dan bernutrisi. Pisang membantu menjaga energi, sementara mangga memberikan tambahan vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh.

4. Jus Alpukat dan Kurma

Jika membutuhkan asupan energi lebih, jus alpukat dan kurma bisa menjadi pilihan. Kandungan lemak sehat pada alpukat dan gula alami pada kurma membantu meningkatkan stamina secara cepat.

5. Jus Buah Naga dan Tomat

Buah naga dan tomat sama-sama kaya vitamin C serta antioksidan. Kombinasi ini membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus mendukung energi tetap stabil.

