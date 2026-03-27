5 Jenis Biji-bijian untuk Kesehatan Lebih Baik: Dukung Hormon, Kulit, Tidur, Tulang, dan Energi Anda

JawaPos.com – Biji-bijian telah menjadi salah satu bahan utama dalam sarapan dan makanan lainnya sepanjang hari.

Meski begitu, biji-bijian tertentu dapat dikonsumsi untuk kesehatan yang lebih baik.

Dilansir ndtv, mengonsumsi biji-bijian ini mendukung hormon, kulit, tidur, tulang dan energi.

Jadi, masukkan ke dalam rutinitas harian agar Anda merasakan manfaat nutrisi yang potensial.

1. Biji chia

Ahli nutrisi merekomendasikan mengonsumsi 1 sendok makan biji chia yang direndam setiap hari untuk menjaga kulit tetap terhidrasi.

Biji-bijian ini kaya akan lemak omega-3, mendukung fungsi pelindung kulit dan meningkatkan kesehatan usus melalui serat larut.

Chia seed menyerap cairan, menjadi seperti agar-agar, yang selanjutnya mendukung hidrasi dan pencernaan. Biji harus direndam selama 15–20 menit atau semalaman untuk hasil terbaik.

2. Biji rami

Konsumsi 1 sendok teh biji rami per hari untuk menjaga keseimbangan estrogen dalam tubuh.

Biji ini kaya akan lignan, memiliki aktivitas mirip estrogen ringan yang dapat mendukung regulasi hormonal dan menyeimbangkan kadar estrogen.

Selain itu, biji rami kaya akan lemak sehat, vitamin, dan mineral.