Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Emilia Nailun Naja
03 April 2026, 20.25 WIB

6 Rutinitas Malam yang Wajib Dilakukan untuk Antisipasi Kulit Kering dan Kusam

Ilustrasi menjaga kesehatan kulit dan rambut (Freepik)

JawaPos.com - Tubuh membutuhkan asupan cairan sepanjang hari. Kekurangan cairan membuat kulit terasa lebih kering, tampak kusam, bahkan terlihat kurang segar. Jika tidak diimbangi dengan perawatan yang tepat, dehidrasi juga dapat memengaruhi kesehatan kulit.

Kekurangan cairan dapat membuat kulit tampak kering, kasar, dan kusam. Bahkan, warna kulit juga bisa terlihat tidak merata. Dehidrasi juga dapat melemahkan skin barrier sehingga kulit lebih mudah mengalami iritasi, gatal, atau perih.

Dikutip dari kanal youtube, Dokter Indah Widyasari, SpKK, menjelaskan beberapa langkah agar kulit tampak cerah. Caranya dengan melakukan beberapa langkah pada malam hari.

1. Gunakan pelembap sebelum tidur

Pelembap menjadi produk yang penting untuk menjaga kelembapan kulit selama puasa. Penggunaan suplemen saja tidak cukup tanpa pelembap topikal yang sesuai dengan jenis kulit. Pelembap membantu menjaga kadar air di kulit agar tidak mudah menguap.

2. Penuhi kebutuhan cairan sebelum tidur

Memenuhi kebutuhan cairan tetap penting. Salah satu cara yang disarankan yakni menerapkan pola minum 2-4-2. Pola ini dilakukan dengan minum dua gelas air saat sore ahri, empat gelas pada malam hari setelah makan malam, dan dua gelas pagi hari. Dengan cara ini, kebutuhan sekitar dua liter air per hari tetap bisa terpenuhi.

3. Hindari bermain gadget menjelang tidur

Paparan blue light dari ponsel atau perangkat elektronik dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal hormon ini berperan penting dalam proses regenerasi kulit yang terjadi pada malam hari.

4. Pastikan tidur cukup setiap malam

Proses regenerasi kulit terjadi lebih optimal pada malam hari ketika hormon melatonin bekerja maksimal, terutama sekitar tengah malam. Karena itu, meskipun harus bangun sahur, usahakan tetap tidur sekitar 6 hingga 8 jam dan hindari begadang.

5. Bersihkan wajah dengan pembersih yang lembut

Sebelum tidur, wajah sebaiknya dibersihkan dari kotoran atau sisa produk perawatan. Gunakan pembersih wajah yang lembut agar tidak membuat kulit semakin kering.

6. Pilih pelembap dengan kandungan yang tepat

Pelembap umumnya memiliki tiga jenis kandungan utama. Pertama, oklusif seperti petrolatum atau mineral oil yang berfungsi menahan penguapan air dari kulit. Kedua, humektan seperti hyaluronic acid dan gliserin yang membantu menarik air ke kulit. Ketiga, emolien seperti dimethicone yang membantu membuat permukaan kulit terasa lebih halus.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore