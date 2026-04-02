Balik ke Rutinitas usai Lebaran: Ini Cara Jaga Kesehatan, Kebugaran, dan Kulit Tetap Prima

JawaPos.com–Setelah melewati Ramadhan dan Lebaran, banyak orang merasa tubuhnya berubah ritme. Pola tidur berantakan, asupan makanan lebih bebas, dan rutinitas perawatan diri kembali terabaikan.

Dampaknya mulai terasa. Tubuh mudah lelah, kulit tampak kusam, hingga rambut jadi lebih kering. Malahan, tak sedikit orang jadi gampang sakit setelah Ramadhan dan Lebaran.

Kondisi ini sebenarnya wajar. Tubuh sedang beradaptasi kembali ke pola hidup normal. Namun, tanpa langkah yang tepat, efeknya bisa bertahan lebih lama.

Berikut beberapa cara sederhana untuk mengembalikan kesehatan, kebugaran, dan penampilan setelah Ramadhan.

1. Kembalikan Pola Tidur Secara Bertahap Begadang saat Ramadan sering terbawa hingga setelah Lebaran. Mulailah mengatur ulang jam tidur dengan cara bertahap, misalnya tidur 15–30 menit lebih awal setiap malam. Tidur cukup membantu pemulihan energi sekaligus memperbaiki kondisi kulit.

2. Detoks Alami Lewat Pola Makan Setelah banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak, tubuh perlu diseimbangkan kembali. Perbanyak sayur hijau dan buah segar, air putih minimal 2 liter per hari dan protein sehat seperti telur dan ikan. Langkah ini membantu mengurangi rasa lemas sekaligus membuat kulit tampak lebih segar.

3. Mulai Aktif Bergerak Lagi

Tidak perlu langsung olahraga berat. Aktivitas fisik membantu meningkatkan stamina dan memperbaiki mood setelah masa libur panjang. Cukup mulai dari: