Tak Perlu Repot, Perawatan Wajah untuk Pria Ternyata Mudah, Ini Tipsnya dari Dokter!

JawaPos.com - Perawatan wajah untuk pria ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Aesthetic Doctor dr. Richard Yehezkiel menegaskan bahwa pria cukup menerapkan tiga langkah dasar untuk menjaga kesehatan kulit, yakni menggunakan sabun cuci muka, pelembap, dan tabir surya.

Menurutnya, masih banyak kesalahpahaman dalam merawat wajah, terutama penggunaan terlalu banyak produk dengan kandungan aktif berbeda secara bersamaan. Alih-alih membuat kulit lebih sehat, cara tersebut justru berpotensi menimbulkan iritasi atau masalah baru.

“Perawatan wajah sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kulit, tidak perlu berlebihan,” jelas dr. Richard dalam podcast bersama Raditya Dika, dikutip Minggu (29/3).

Ia menjelaskan, kulit pria umumnya memiliki produksi minyak lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 60 persen lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu, lapisan kulit pria yang lebih tebal membuatnya rentan mengalami masalah seperti kulit kusam hingga jerawat, apalagi jika sering terpapar sinar matahari.

Untuk mengetahui jenis kulit, dr. Richard menyarankan cara sederhana, yakni mencuci wajah, mengeringkannya, lalu menempelkan kertas minyak. Jika terlihat minyak berlebih, itu menjadi tanda bahwa kulit membutuhkan produk yang dapat membantu mengontrol sebum.

Dalam kesempatan yang sama, Raditya Dika menyebut frekuensi mencuci wajah yang ideal adalah tiga kali sehari, yaitu setelah bangun tidur, setelah beraktivitas, dan sebelum tidur. Meski begitu, dr. Richard mengingatkan agar tidak mencuci wajah terlalu sering karena dapat memicu iritasi, terutama bagi pemilik kulit sensitif atau kering.

Penggunaan tabir surya juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Tingginya indeks UV di Indonesia dapat berdampak buruk pada kulit, mulai dari risiko terbakar akibat UVB hingga penuaan dini akibat paparan UVA.

Seiring meningkatnya kesadaran pria terhadap penampilan, perawatan wajah kini mulai menjadi bagian dari gaya hidup. Namun, sebagian besar pria tetap memilih cara yang praktis dan tidak rumit, terutama mereka yang memiliki aktivitas padat.