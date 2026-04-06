Shania Vivi Armylia Putri
07 April 2026, 03.10 WIB

Rahasia Mengusir Rasa Pahit di Lidah Secara Cepat, Ternyata Cukup Gunakan Air Lemon untuk Berkumur Setiap Hari

Ilustrasi air lemon/freepik

JawaPos.com - Sensasi pahit di mulut bisa sangat mengganggu, apalagi jika tidak kunjung hilang dan terus menempel.

Sebenarnya, sensasi pahit di mulut bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti efek samping setelah minum obat, sakit demam, sariawan, dehidrasi, sampai kebersihan mulut yang kurang terjaga.

Perlu diketahui, penanganan yang kurang tepat, seperti konsumsi makanan yang salah, justru dapat memperparah rasa pahit di dalam mulut.

Konsumsi berlebihan pada makanan yang terlalu manis, berlemak, kafein, dan bersoda justru dapat membuat rasa pahit itu menjadi semakin parah.

Oleh sebab itu, penting untuk mengatasinya secara bijak. Berikut beberapa cara alami untuk mengurangi rasa pahit di dalam mulut dengan bahan-bahan yang  alami.

Informasi ini kami rangkum dari laman fkg.umsida.ac.id dan pepsodent.com. 

Air lemon memiliki sifat antibakteri, sehingga dapat mengatasi sensasi pahit pada mulut. Kandungan senyawa air lemon hangat, mampu menetralkan pH yang ada di dalam mulut anda, sehingga rasa pahit bisa berkurang. 

Larutan ¼ sdt  baking soda dengan ½ sdit  garam juga dapat digunakan untuk mengatasi sensasi pahit di dalam mulut. Campuran ini dapat menetralkan kondisi di dalam mulut. Setelah berkumur, sebaiknya bilas dengan air bersih untuk membersihkan sisa baking soda.

Kondisi tubuh yang kekurangan cairan akibat demam atau sakit, dapat membuat mulut terasa pahit. Cara mengatasinya, pastikan kebutuhan cairan tubuh anda tercukupi dengan minum 8 gelas air mineral, supaya kondisi mulut menjadi lembab.

Buah jeruk yang dikonsumsi ternyata juga ampuh mengatasi sensasi pahit di dalam mulut. Rasa asam pada jeruk mampu merangsang indra perasa sehingga sensasi pahit di dalam mulut bisa hilang. 

