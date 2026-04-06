Rahasia Mengusir Rasa Pahit di Lidah Secara Cepat, Ternyata Cukup Gunakan Air Lemon untuk Berkumur Setiap Hari

JawaPos.com - Sensasi pahit di mulut bisa sangat mengganggu, apalagi jika tidak kunjung hilang dan terus menempel.

Sebenarnya, sensasi pahit di mulut bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti efek samping setelah minum obat, sakit demam, sariawan, dehidrasi, sampai kebersihan mulut yang kurang terjaga.

Perlu diketahui, penanganan yang kurang tepat, seperti konsumsi makanan yang salah, justru dapat memperparah rasa pahit di dalam mulut.

Konsumsi berlebihan pada makanan yang terlalu manis, berlemak, kafein, dan bersoda justru dapat membuat rasa pahit itu menjadi semakin parah.

Oleh sebab itu, penting untuk mengatasinya secara bijak. Berikut beberapa cara alami untuk mengurangi rasa pahit di dalam mulut dengan bahan-bahan yang alami.

Informasi ini kami rangkum dari laman fkg.umsida.ac.id dan pepsodent.com.

Kumur pakai air lemon

Air lemon memiliki sifat antibakteri, sehingga dapat mengatasi sensasi pahit pada mulut. Kandungan senyawa air lemon hangat, mampu menetralkan pH yang ada di dalam mulut anda, sehingga rasa pahit bisa berkurang.

Kumur dengan baking soda

Larutan ¼ sdt baking soda dengan ½ sdit garam juga dapat digunakan untuk mengatasi sensasi pahit di dalam mulut. Campuran ini dapat menetralkan kondisi di dalam mulut. Setelah berkumur, sebaiknya bilas dengan air bersih untuk membersihkan sisa baking soda.

Perbanyak minum air mineral

Kondisi tubuh yang kekurangan cairan akibat demam atau sakit, dapat membuat mulut terasa pahit. Cara mengatasinya, pastikan kebutuhan cairan tubuh anda tercukupi dengan minum 8 gelas air mineral, supaya kondisi mulut menjadi lembab.

Makan jeruk