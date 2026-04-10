10 Cara Efektif untuk Membantu Proses Pemulihan Trauma yang Tak Boleh Diabaikan

JawaPos.com – Trauma psikologis merupakan kondisi yang bisa saja dialami seseorang setelah menghadapi peristiwa yang mengejutkan, menakutkan, atau menyedihkan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga bisa mempengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kondisi fisik.

Dalam banyak kasus, trauma sering kali tidak disadari sejak awal. Namun jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan kualitas hidup, hingga memicu gangguan mental yang lebih serius.

Melansir dari laman Alodokter, Hello Sehat, dan Kementerian Kesehatan, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses pemulihan trauma secara bertahap.

Berikut langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk menghilangkan trauma:

1. Mengenali dan Menerima Emosi Langkah awal yang penting adalah menyadari emosi yang muncul, seperti sedih, marah, takut, atau cemas.

Menerima perasaan tersebut tanpa menyangkalnya membantu individu memahami kondisi diri dan menjadi dasar proses pemulihan.

2. Tidak Menyalahkan Diri Sendiri Trauma sering membuat seseorang merasa bersalah atas kejadian yang dialami. Padahal, menyalahkan diri sendiri justru dapat memperburuk kondisi mental.

Menerima kenyataan secara objektif akam membantu mempercepat proses untuk bangkit dari rasa sakit akibat trauma.