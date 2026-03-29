29 Maret 2026, 21.25 WIB

3 Tempat Makan Ini Dekat dengan Area Candi Prambanan Jogja, Tak Pernah Sepi Pembeli!

Pawon Mbah Noto Plaosan, salah satu rekomendasi kuliner lezat yang tak jauh dari Candi Prambanan Jogja (Google Maps/ Afifah Qory'ah)

JawaPos.com – Berkunjung ke Candi Prambanan tidak hanya menyuguhkan keindahan arsitektur bersejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman kuliner yang tak kalah menarik.

Di sekitar area candi, terdapat berbagai tempat makan yang menawarkan beragam hidangan, mulai dari jajanan tradisional hingga menu utama yang menggoda selera.

Menariknya, beberapa kuliner di kawasan ini selalu dipadati pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, berkat cita rasa autentik dan kualitas rasa yang terjaga.

Melalui artikel ini, kamu akan diajak menemukan tiga kuliner lezat di sekitar Candi Prambanan yang wajib dicoba dan dijamin memberikan pengalaman makan yang berkesan.

1. Pawon Mbah Noto Plaosan

Pawon Mbah Noto Plaosan terletak di Jl. Candi Plaosan Lor, Plaosan Lor, Bugisan, Prambanan, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 18.00.

Melansir dari akun Tiktok @infonongkrongjogja, tempat makan ini menjadi pilihan favorit bagi wisatawan maupun warga lokal karena menghadirkan suasana yang sejuk dan tenang, dengan pemandangan langsung ke arah Candi Plaosan yang semakin menambah kenyamanan saat bersantap.

Konsep kulinernya pun cukup sederhana namun sangat memuaskan karena pengunjung bisa menikmati berbagai hidangan lezat dengan harga yang sangat terjangkau.

Yang paling menarik di sini adalah menu bakwan goreng dan nasi bakar. Bakwan gorengnya memiliki ukuran yang besar, digoreng hingga garing, diberi campuran sayuran yang melimpah, sehingga rasanya gurih, renyah, dan tidak hanya sekadar tepung.

Sementara itu, nasi bakarnya juga memiliki aroma yang khas karena dibungkus dengan daun pisang dan dibakar, sehingga aromanya semakin nikmat dan membuat setiap gigitan menghadirkan rasa yang sedap dan menggugah selera.

Selain itu, lokasinya yang hanya sekitar lima menit dari Candi Prambanan membuat Pawon Mbah Noto ini sangat strategis untuk dikunjungi setelah berkeliling di sekitar Candi Prambanan.

Tempat ini cocok bagi siapa saja yang ingin menikmati kuliner lezat sambil menikmati keindahan dan ketenangan suasana di sekitar candi.

2. Warung Mbok Reneo

Warung Mbok Reneo ini berlokasi di Jl. Bogem, Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dan buka setiap hari.

Dilansir dari akun Tiktok @agusjuliand, Warung Mbok Reneo ini memiliki konsep prasmanan yang memungkinkan pengunjung memilih sendiri menu sesuai selera.

Tempat ini sangat populer karena selain menawarkan berbagai hidangan khas Jogja yang lezat, harganya juga sangat terjangkau, mulai dari Rp12.000 saja.

Warung ini cocok untuk pengunjung yang ingin mencoba beragam menu sekaligus menikmati suasana santai dan nyaman tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam.

Selain berbagai pilihan prasmanan yang menjadi andalan di sini, menu favorit lainnya yang wajib dicoba adalah pisang goreng dan garang asem.

Pisang gorengnya terkenal karena digoreng dengan tepung yang wangi, beraroma vanili, sehingga menghasilkan rasa yang manis, wangi, dan semakin lezat.

Ukurannya yang besar dan teksturnya yang garing di luar dan lembut di dalam membuatnya sangat memuaskan saat disantap.

Sedangkan garang asemnya menghadirkan sensasi segar dengan rasa asam dari tomat hijau, sehingga sangat pas untuk dijadikan sebagai menu utama yang ringan namun tetap kaya rasa.

Selain makanan, minuman di sini juga beragam dan tak kalah enaknya, mulai dari es campur hingga dawet tradisional yang menyegarkan.

Keunggulan lain dari tempat ini adalah fasilitas parkirnya yang gratis, sehingga pengunjung yang datang bersama keluarga atau rombongan dapat merasa lebih nyaman dan hemat.

3. Sate Kambing Muda Ki Doel Prambanan

Dilaporkan dari akun Tiktok @agusjuliand, Sate Kambing Muda Ki Doel Prambanan ini berada di Jl. Raya Solo - Yogyakarta No. 23, Koplak, Dalem Kidul, Prambanan, dan buka setiap hari mulai pukul 10.30 hingga 20.30.

Tempat ini menjadi destinasi kuliner favorit terutama bagi wisatawan karena keunikan dan kualitas makanannya.

Keistimewaan utama dari Sate Kambing Muda Ki Doel ini adalah nasinya yang free refill dan potongan daging kambingnya yang besar-besar, sehingga pengunjung bisa menikmati hidangan dengan porsi melimpah dan memuaskan.

Sebagian besar pengunjung yang datang ke tempat ini adalah rombongan wisatawan maupun turis, sehingga tempat ini cukup ramai, namun suasananya tetap nyaman untuk bersantap.

Meskipun harga menu di sini terbilang cukup tinggi, mulai dari Rp35.000, kualitas rasa dan porsi yang disajikan sepadan dengan harga tersebut.

Pengunjung dapat memilih sate dengan bumbu kecap atau bumbu kacang, dan meskipun potongannya besar, dagingnya tetap empuk, juicy, dan bebas bau prengus, sehingga pengalaman bersantap menjadi semakin memuaskan.

Selain sate, menu lain yang wajib dicoba adalah tongseng. Kuah tongsengnya kental, gurih, manis, dan kaya rempah, sehingga memberikan sensasi rasa yang medok dan lezat.

Lokasinya yang tepat berada di seberang Candi Prambanan membuat tempat ini sangat mudah dijangkau, sehingga setelah menikmati keindahan candi, pengunjung bisa langsung mencicipi hidangan kambing yang terkenal lezat ini.

