Resep Cannoli Praktis dari Kulit Pastry, Dessert Renyah dengan Isian Creamy

Potret cannoli praktis dari kulit pastry dengan isian cream cheese lembut. (Sumber: instagram.com/@mirnacorzinha)

JawaPos.com - Cannoli adalah dessert khas Italia yang terkenal dengan bentuknya yang unik dan isiannya yang creamy. Biasanya dibuat dari adonan khusus, tapi versi praktis ini menggunakan kulit pastry atau kulit lumpia, sehingga jauh lebih mudah dibuat di rumah.



Hasil akhirnya tetap menggoda, kulit luar yang renyah dan golden, berpadu dengan isian krim manis yang lembut dan lumer di mulut. Dessert ini cocok untuk camilan santai, hidangan penutup, bahkan ide jualan karena tampilannya yang cantik dan premium.



Dengan bahan sederhana dan langkah yang tidak ribet, kamu bisa membuat cannoli ala rumahan dengan rasa yang tetap istimewa.



Bahan Cannoli Praktis

Kulit pastry / kulit lumpia

Minyak untuk menggoreng

Gula halus (untuk taburan)

1 kaleng susu kental manis

1 kotak cream of milk / whipping cream

1 sdt butter

150 gram cream cheese



Cara Membuat Cannoli Praktis

1. Gulung kulit pastry pada cetakan berbentuk tabung (atau bisa pakai aluminium foil sebagai alternatif).

2. Rekatkan ujungnya agar tidak terbuka saat digoreng.

3. Panaskan minyak, lalu goreng kulit hingga berwarna keemasan dan renyah.

4. Angkat dan tiriskan, lalu lepaskan dari cetakan setelah agak dingin.

5. Untuk isian, campurkan susu kental manis, cream cheese, butter, dan cream of milk.

6. Aduk atau mixer hingga teksturnya halus dan creamy.

7. Masukkan krim ke dalam piping bag.

8. Isi bagian dalam kulit cannoli dengan krim hingga penuh.

9. Taburi gula halus di atasnya sebelum disajikan.



Salah satu keunggulan cannoli adalah perpaduan teksturnya. Kulit luar yang renyah memberikan sensasi “crunchy” saat digigit, lalu langsung diikuti dengan isian krim yang lembut dan manis.



Penggunaan cream cheese membuat rasa isian tidak hanya manis, tapi juga sedikit creamy tangy yang menyeimbangkan rasa. Ini yang membuat cannoli tidak terasa eneg meskipun menggunakan susu kental manis.



Butter juga membantu memberikan aroma yang lebih rich, sementara whipping cream membuat tekstur lebih ringan dan halus.



Walaupun dibuat dari bahan sederhana seperti kulit lumpia, hasil akhir cannoli ini tetap terlihat elegan. Cocok untuk disajikan saat kumpul keluarga, acara spesial, atau bahkan dijadikan ide jualan dessert kekinian.



Kamu juga bisa berkreasi dengan topping tambahan seperti cokelat leleh, kacang cincang, atau bahkan isian varian rasa seperti matcha dan cokelat.

Selain itu, karena prosesnya cepat, dessert ini cocok untuk kamu yang ingin membuat camilan tanpa ribet tapi tetap “niat”.



Agar hasilnya maksimal, pastikan kulit digoreng hingga benar-benar kering dan renyah agar tidak melempem saat diisi krim. Isi krim sebaiknya dimasukkan sesaat sebelum disajikan agar tekstur tetap optimal.



Jika ingin lebih sehat, kamu juga bisa mencoba versi panggang, walaupun hasilnya tidak serenyah digoreng.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @mirnacozinha, “Cannoli praktis dengan kulit pastry tapi tetap creamy dan enak banget.”