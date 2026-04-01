Resep Bagel Telur Keju untuk Sarapan Praktis, Meal Prep Tinggi Protein

Potret bagel telur keju tinggi protein untuk sarapan praktis. (Sumber: instagram.com/@ellena_fit)

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu sarapan yang praktis tapi tetap bergizi, Bagel Telur Keju ini bisa jadi pilihan yang pas. Menu ini cocok banget untuk meal prep karena bisa dibuat sekaligus untuk beberapa hari ke depan.



Perpaduan bagel yang lembut dengan isian telur, keju, dan daging menghasilkan rasa yang gurih, creamy, dan mengenyangkan. Selain itu, kandungan proteinnya juga cukup tinggi, jadi bisa membantu menjaga energi sepanjang hari.



Menu ini juga fleksibel, bisa kamu simpan di kulkas dan tinggal dipanaskan saat ingin dimakan. Cocok untuk kamu yang punya rutinitas pagi yang padat.



Informasi Nutrisi per Porsi

Kalori: 489 kcal

Protein: 33 gram

Karbohidrat: 40 gram

Lemak: 21 gram



Bahan Bagel Telur Keju (4 Porsi)

4 buah bagel

8 butir telur

Segenggam daun kucai

100 gram cottage cheese (low fat)

4 lembar bacon

4 lembar keju slice

20 gram sriracha mayo



Cara Membuat Bagel Telur Keju

1. Goreng bacon hingga crispy, lalu sisihkan.

2. Dalam wadah, kocok telur bersama cottage cheese, kucai, garam, dan lada.

3. Masukkan bacon yang sudah matang ke dalam adonan telur.

4. Tuang ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper.

5. Panggang di oven suhu 180°C selama 15-20 menit hingga set.

6. Setelah matang, potong menjadi 4 bagian sama besar.

7. Selah bagel, lalu isi dengan potongan telur.

8. Tambahkan keju slice dan sriracha mayo di atasnya.

9. Panggang kembali selama sekitar 3 menit hingga keju meleleh.

10. Angkat dan dinginkan sebelum disimpan.



Bagel telur keju ini jadi solusi buat kamu yang sering melewatkan sarapan karena tidak punya waktu. Dengan sistem meal prep, kamu bisa menyiapkan makanan sekaligus untuk beberapa hari, jadi tinggal ambil dan panaskan saja.



Kombinasi protein dari telur dan keju membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Ini penting supaya kamu tidak mudah lapar sebelum waktu makan siang.

Selain itu, penggunaan cottage cheese juga memberikan tambahan protein tanpa terlalu banyak lemak, sehingga tetap lebih balance.



Salah satu keunggulan menu ini adalah daya simpannya. Bagel yang sudah jadi bisa disimpan di kulkas hingga 4 hari. Saat ingin dimakan, cukup dipanaskan kembali di oven atau microwave.



Tekstur dan rasanya tetap enak, bahkan setelah disimpan. Ini yang membuatnya cocok untuk kamu yang ingin hidup lebih praktis tanpa harus selalu masak setiap hari.



Dengan kandungan nutrisi yang cukup lengkap, menu ini juga cocok untuk kamu yang sedang menjalani pola makan sehat atau diet tinggi protein. Tidak hanya mengenyangkan, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan energi harian.



Kamu juga bisa memodifikasi bahan, misalnya mengganti bacon dengan smoked beef atau ayam agar lebih sesuai dengan preferensi.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator meal prep. Seperti dikutip dari @ellena_fit, “Ini menu sarapan paling praktis dan jadi favorit untuk meal prep mingguan.”