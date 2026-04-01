Nola Amalia Rosyada
02 April 2026, 02.34 WIB

Resep Bakso Ayam Homemade Anti Gagal, Bisa Stock Freezer dan Tetap Kenyal

Potret bakso ayam homemade kenyal dan gurih yang bisa disimpan di freezer. (Sumber: instagram.com/@zahrofitriah_)

JawaPos.com - Bakso ayam homemade jadi salah satu solusi praktis buat kamu yang ingin makan enak tapi tetap hemat dan lebih terkontrol bahannya. Resep ini menarik karena bisa dibuat dalam jumlah banyak lalu disimpan di freezer, jadi kapan pun pengen makan bakso tinggal ambil dan rebus.

Tekstur bakso ayam ini kenyal tapi tetap lembut, dengan rasa gurih yang berasal dari campuran ayam, minyak bawang, dan bumbu sederhana. Tidak kalah dengan bakso di luar, justru versi homemade ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
 
Yang bikin spesial, resep ini juga dilengkapi dengan minyak bawang dan kuah kaldu yang bikin rasa makin “nendang”.

Bahan Bakso Ayam
300 gram paha ayam fillet (setengah beku)
300 gram dada ayam fillet (setengah beku)
3 butir putih telur
1 sdt baking powder
3 sdm minyak bawang putih
1 sdm kaldu ayam
1 sdt lada bubuk

Cara Membuat Bakso Ayam
1. Masukkan ayam yang masih setengah beku ke dalam chopper atau food processor.
2. Tambahkan putih telur, baking powder, minyak bawang putih, kaldu ayam, dan lada bubuk.
3. Haluskan hingga adonan benar-benar lembut dan tercampur rata.
4. Didihkan air dalam panci, lalu kecilkan api.
5. Bentuk adonan bakso menggunakan tangan atau sendok, lalu masukkan ke air panas.
6. Masak hingga bakso mengapung sebagai tanda sudah matang.
7. Angkat dan tiriskan.
8. Bakso bisa langsung disajikan atau disimpan di freezer.

Resep Minyak Bawang Daun
5 batang daun bawang
Minyak secukupnya

Cara Membuat Minyak Bawang Daun
Tumis bagian batang daun bawang terlebih dahulu hingga harum, lalu masukkan bagian hijau dan masak hingga wangi.

Resep Minyak Bawang Putih
30 siung bawang putih
15 siung bawang merah

Cara membuat Minyak Bawang Putih
Haluskan bawang putih dan bawang merah, lalu masukkan ke minyak dingin. Masak dengan api kecil hingga harum dan berwarna kekuningan.

Resep Kuah Bakso
600 ml air
1 sdm minyak bawang daun
1 sdm minyak bawang putih
Kaldu ayam secukupnya
Lada bubuk secukupnya

Cara membuat Kuah Bakso
Didihkan air, lalu masukkan semua bahan dan aduk hingga kuah terasa gurih.

Kunci utama bakso ayam yang kenyal terletak pada penggunaan ayam setengah beku. Kondisi ini membantu menghasilkan tekstur yang lebih padat dan elastis saat dihaluskan. Ditambah dengan putih telur dan baking powder, hasil akhirnya jadi lebih “springy” seperti bakso pada umumnya.

Minyak bawang juga berperan penting dalam memberikan aroma khas yang menggugah selera. Tanpa minyak ini, rasa bakso akan terasa kurang dalam.

Salah satu keunggulan resep ini adalah bisa dijadikan stok makanan. Setelah bakso matang, kamu bisa menyimpannya di freezer dan menggunakannya kapan saja.

Ini sangat membantu untuk kamu yang sibuk, karena tinggal rebus dan tambahkan kuah, bakso sudah siap disajikan. Bahkan bisa dikreasikan jadi berbagai menu seperti mie bakso, bakso goreng, atau sup.

Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @zahrofitriah_, “Bisa kamu stock di freezer, jadi kalau mau tinggal cemplung-cemplung aja.”
Editor: Setyo Adi Nugroho
