9 Nasi Goreng Jawa di Surabaya Ini Rasanya Enak dan Lezat, Tak Pernah Sepi Pembeli

1. Nasi Goreng Jawa Lamongan Cak Ri

Terletak di Jl. Manyar Kartika IV No.2-4, tepat di depan Klinik Pratama Gotong Royong, warung Cak Ri buka setiap hari dari pukul 19.00 hingga 00.30 dini hari.

Harga menu di sini cukup bersahabat, hanya Rp20.000 untuk nasi goreng biasa dan Rp25.000 untuk varian dengan telur muda.

Yang membedakan warung ini dari lainnya adalah kombinasi suwiran ayam dan telur muda yang ditambah kacang tanah goreng, menciptakan sensasi rasa gurih, renyah, dan khas yang jarang ditemui di tempat lain.

Tempat ini sering direkomendasikan oleh food vlogger lokal karena rasa dan porsinya yang memuaskan.

2. Nasi Goreng Jawa Abah Wasis

Berlokasi di Jl. Undaan Kulon No.15, sebelum Rumah Sakit Mata Undaan, warung nasi goreng ini punya ciri khas penyajian menggunakan daun pisang.

Warung ini buka setiap hari. Pada masa PPKM buka pukul 11.00 sampai habis, sementara di hari normal beroperasi dari pukul 15.00 sampai 19.00.

Harga sangat terjangkau, hanya Rp12.000 untuk nasi goreng maupun mie kuahnya. Dengan harga yang bersahabat, porsinya tetap besar dan rasanya konsisten. Banyak pelanggan setia yang datang karena kehangatan rasa tradisional yang sulit digantikan.

3. Nasi Goreng Jawa Cak Kartolo