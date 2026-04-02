03 April 2026, 03.17 WIB

5 Tempat Kuliner Gado-gado di Surabaya ini Jadi Favorit, Salah Satunya Ada yang Porsi Jumbo

Ilustrasi gado-gado /YouTube @DapurCantikChannel

JawaPos.com - Gado-gado adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang populer di berbagai daerah, termasuk di Surabaya. Kombinasi sayuran segar, lontong, tahu, tempe, dan telur yang disiram saus kacang gurih membuatnya selalu menggoda selera.

Tak heran jika banyak warga Surabaya punya tempat favorit masing-masing untuk menikmati seporsi gado-gado.

Dari yang legendaris hingga yang terkenal dengan porsi jumbo, berikut lima lokasi gado-gado terbaik di Surabaya yang patut dicoba.

1. Gado-Gado Pak Mat - Gurih, Creamy, dan Laris Sejak Pagi

Gado-Gado Pak Mat terletak di depan Alfamidi, Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, dan menjadi pilihan utama warga sekitar untuk sarapan.

Mengutip Youtube Budiono Sukses, tempat ini buka setiap Senin hingga Sabtu pukul 07.30 hingga 09.30, atau sampai habis. Meski hanya buka sebentar, gado-gado ini selalu ludes dalam waktu singkat.

Dengan harga hanya Rp13.000 per porsi, Anda sudah bisa menikmati sajian dengan bumbu kacang yang creamy, gurih, dan memuaskan. Cocok bagi Anda yang ingin sarapan praktis dan mengenyangkan.

2. Gado-Gado Jumbo Pak Tikno - Porsi Besar, Rasa Bikin Nagih

Bagi yang doyan makan banyak, Gado-Gado Jumbo Pak Tikno bisa jadi pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Ngagel Jaya Tengah No.120, Surabaya, tempat ini buka setiap hari mulai pukul 09.30 hingga 16.00.

Menariknya, Anda bisa memilih antara porsi biasa seharga Rp15.000 atau porsi jumbo yang lebih mengenyangkan seharga Rp20.000.

Mengutip Youtube Budiono Sukses, dengan isian sayur segar dan bumbu kacang yang melimpah, tak heran jika tempat ini jadi favorit para pekerja dan mahasiswa.

3. Rujak Cingur & Gado-Gado Bu Mardoyah - Resep Warisan Sejak 1987

Terletak di Jalan Pacuan Kuda, Surabaya, tempat ini tak hanya menyajikan gado-gado, tetapi juga rujak cingur yang tak kalah nikmat.

Buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 16.00, Rujak Cingur & Gado-Gado Bu Mardoyah menyajikan gado-gado seharga Rp17.000 dan rujak cingur seharga Rp20.000.

