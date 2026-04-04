5 Kuliner Soto Daging di Surabaya Ini Tak Pernah Sepi Pembeli, Harganya Murah dan Porsinya Melimpah

1. Soto Daging Cak Roni - Kebraon

Kalau Anda ingin mencoba soto daging yang terkenal enak dan murah, Soto Daging Cak Roni di kawasan Kebraon, Karangpilang adalah pilihan yang wajib dikunjungi.

Baru buka saja sudah terlihat antrean panjang, menandakan betapa favoritnya tempat ini. Porsinya benar-benar melimpah, dengan isi full daging sapi dan jeroan yang empuk serta kuah rempah yang sedap.

Mengutip Youtube Yusuf Farda Channel, warung ini terletak di Jl. Kebraon V No.5, Surabaya, tepatnya di dekat pertigaan dan persis di samping makam Kebraon.

Buka setiap hari mulai pukul 06.30 pagi hingga 13.00 siang. Untuk soal harga, seporsi soto di sini dibanderol sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000, tergantung isian dan porsi.

2. Soto Daging Cak Mat - Dukuh Pakis

Soto Daging Cak Mat dikenal dengan kuah bening gurih yang menggoda selera serta potongan daging yang empuk dan tidak pelit.

Lokasinya berada di Jl. Kencana Sari Barat IV, Dukuh Pakis, Surabaya. Warung ini buka setiap hari pukul 07.30 hingga 13.00, namun tutup pada hari Jumat.

Mengutip Youtube Rafa Ahrul Channel, untuk menikmati seporsi soto di sini, Anda hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp18.000 saja.

Tempat ini cocok bagi Anda yang mencari soto daging berkualitas dengan harga yang masih terjangkau di kawasan barat Surabaya.