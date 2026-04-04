05 April 2026, 04.19 WIB

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

Ilustrasi- Lontong kupang enak khas Surabaya. (Ika Mardatillah-Youtube)

JawaPos.com - Lontong kupang adalah salah satu kuliner khas Surabaya yang terkenal dengan rasa unik dan menggugah selera. Hidangan ini terbuat dari kupang, sejenis kerang kecil, yang dimasak dengan bumbu petis khas Jawa Timur, lalu disajikan bersama lontong, sate kerang, dan sering ditambah kerupuk serta perasan jeruk nipis.

Kombinasi rasa gurih dan segarnya membuat lontong kupang sangat digemari, terutama saat musim libur atau Lebaran.

Jika Anda berada di Surabaya dan ingin mencoba kuliner lokal legendaris ini, mengacu pada YouTube Informania, berikut lima tempat makan lontong kupang yang enak dan paling populer di kota ini.

1. Lontong Kupang Pak Haji Woko

Sudah berdiri sejak tahun 1980, Lontong Kupang Pak Haji Woko menjadi salah satu yang paling legendaris di Surabaya.

Tempat makan ini terletak di Jl. Kalasan No.30, Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, dan selalu ramai dikunjungi pembeli, terutama saat musim libur.

Cita rasa kuah petisnya yang khas berpadu sempurna dengan lontong dan sate kerang yang gurih, menjadikannya favorit banyak orang. Jika Anda sedang mudik ke Surabaya, tempat ini wajib masuk dalam daftar kuliner Anda.

2. Lontong Kupang Bu Wito

Berlokasi di Jl. Raya Tenggilis No.128, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Lontong Kupang Bu Wito sudah dikenal luas oleh warga lokal.

Kuahnya yang gurih dengan cita rasa khas dan isian lengkap membuat banyak orang ketagihan.

Sate kerangnya empuk, lontongnya pas teksturnya, dan bumbunya meresap dengan sempurna. Cocok untuk makan siang santai bersama keluarga saat berkunjung ke Surabaya.

3. Lontong Kupang Pak Hadi

Jika Anda sedang berada di daerah Rungkut, jangan lewatkan untuk mencicipi lontong kupang di tempat makan sederhana ini.

Lontong Kupang Pak Hadi berlokasi di Jl. Rungkut Asri No.24-22, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut.

