5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

1. Lontong Kupang Pak Haji Woko

Sudah berdiri sejak tahun 1980, Lontong Kupang Pak Haji Woko menjadi salah satu yang paling legendaris di Surabaya.

Tempat makan ini terletak di Jl. Kalasan No.30, Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, dan selalu ramai dikunjungi pembeli, terutama saat musim libur.

Cita rasa kuah petisnya yang khas berpadu sempurna dengan lontong dan sate kerang yang gurih, menjadikannya favorit banyak orang. Jika Anda sedang mudik ke Surabaya, tempat ini wajib masuk dalam daftar kuliner Anda.

2. Lontong Kupang Bu Wito

Berlokasi di Jl. Raya Tenggilis No.128, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Lontong Kupang Bu Wito sudah dikenal luas oleh warga lokal.

Kuahnya yang gurih dengan cita rasa khas dan isian lengkap membuat banyak orang ketagihan.

Sate kerangnya empuk, lontongnya pas teksturnya, dan bumbunya meresap dengan sempurna. Cocok untuk makan siang santai bersama keluarga saat berkunjung ke Surabaya.

3. Lontong Kupang Pak Hadi

Jika Anda sedang berada di daerah Rungkut, jangan lewatkan untuk mencicipi lontong kupang di tempat makan sederhana ini.