Mohammad Maulana Iqbal
05 April 2026, 14.59 WIB

8 Book Cafe di Surabaya Paling Cozy untuk Pecinta Buku, Suasana Nyaman Bikin Betah Berjam-jam

Rekomendasi book cafe di Surabaya paling cozy untuk pecinta buku../Freepik/ freepik

JawaPos.com – Surabaya ternyata menyimpan banyak book cafe yang bisa menjadi surga bagi para pecinta buku.

Dari bangunan bersejarah era Hindia-Belanda hingga rumah tua yang penuh nostalgia, setiap tempat menawarkan pengalaman membaca yang unik.

Konsep book cafe semakin berkembang di kota ini, memadukan kenikmatan kopi dengan koleksi buku yang beragam di satu tempat.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Home Education Centre pada Sabtu (4/4), berikut delapan rekomendasi book cafe di Surabaya paling cozy untuk pecinta buku.

1. Omah tua coffee & library

Tempat ini menempati rumah keluarga yang berdiri sejak 1907 di Jl. Maspati V No. 31, Bubutan.

Perabot kayu jati, kamera analog, radio Philips jadul, dan lukisan lawas menghiasi setiap sudut ruangan.

Rak buku di sudut ruang menyimpan novel, majalah, hingga komik klasik untuk dinikmati santai.

Menu es kopi susu dan salted-caramel latte tersedia mulai Rp18 ribu, sangat ramah di kantong.

Tempat ini dirancang untuk mendorong interaksi tanpa gadget, cocok untuk diskusi komunitas atau membaca tenang.

