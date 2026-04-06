Nola Amalia Rosyada
06 April 2026, 20.56 WIB

Resep Corn & Pasta Salad: Menu Segar Creamy yang Cocok Jadi Side Dish Andalan

Potret corn & pasta salad creamy dan segar bisa dijadikan side dish. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10)


JawaPos.com - Pasta tidak selalu harus disajikan dalam kondisi hangat dengan saus berat. Salah satu variasi yang tak kalah lezat adalah pasta salad dingin yang segar, creamy, dan penuh rasa. Corn & pasta salad menjadi pilihan menarik karena memadukan tekstur kenyal pasta dengan manisnya jagung serta dressing yang lembut dan gurih.


Menu ini cocok disajikan sebagai side dish untuk berbagai hidangan utama seperti ayam panggang atau steak. Bahkan, bisa juga dijadikan menu utama ringan saat cuaca panas karena sensasinya yang menyegarkan.

Seperti yang disebutkan oleh @gio.mci10, “Udah pernah cobain belom pasta dingin begini? Kalo belom harus banget coba resep yang satu ini.. buat jadi side dish nya ayam panggang, atau steak BESTTT.” Kutipan ini menunjukkan bahwa menu ini memang fleksibel dan bisa melengkapi berbagai hidangan.

Bahan-Bahan
200 gram pasta (bebas bentuk)
1 buah jagung (diserut)
1/2 paprika hijau
1 batang daun bawang
2 siung bawang merah
Daun ketumbar secukupnya
50 gram keju parut

Dressing:
4-5 sdm mayones
2-3 sdm yoghurt
1 siung bawang putih
Perasan 1/2 jeruk nipis (air & kulitnya)
1/2 sdt paprika bubuk
1/2 sdt cabai bubuk
1/2 sdt bawang bombay bubuk
1 sdt garam
1/2 sdt lada hitam

Cara Pembuatan
1. Rebus Pasta
Masak pasta hingga al dente, lalu tiriskan dan dinginkan. Bisa dibilas dengan air dingin agar teksturnya tetap kenyal.
2. Siapkan Bahan Tambahan
Serut jagung, potong paprika, daun bawang, dan bawang merah kecil-kecil agar mudah tercampur.
3. Buat Dressing
Campurkan mayones, yoghurt, bawang putih halus, perasan jeruk nipis, serta semua bumbu. Aduk hingga creamy dan rasanya seimbang antara gurih, asam, dan sedikit pedas.
4. Campurkan Semua Bahan
Masukkan pasta, jagung, sayuran, dan keju ke dalam wadah besar. Tuang dressing, lalu aduk hingga semua bahan terlapisi rata.
5. Dinginkan Sebelum Disajikan
Simpan di kulkas selama beberapa saat agar rasa lebih menyatu dan sensasi dinginnya lebih terasa.

Corn & pasta salad adalah pilihan menu yang praktis, fleksibel, dan tetap lezat. Perpaduan rasa creamy dari dressing, manis dari jagung, serta segarnya jeruk nipis menciptakan kombinasi yang seimbang dan tidak membosankan.

Menu ini juga sangat cocok untuk berbagai kesempatan, mulai dari bekal, potluck, hingga pendamping hidangan utama. Selain itu, bahan-bahannya mudah didapat dan cara membuatnya pun tidak rumit.

Dengan cita rasa yang ringan namun tetap kaya, tidak heran jika pasta salad seperti ini menjadi favorit banyak orang. Jika kamu belum pernah mencoba pasta dingin, resep ini bisa jadi awal yang sempurna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
