Incentives Travel sebagai Strategi Perusahaan Tingkatkan Motivasi dan Kinerja Karyawan

JawaPos.com–Perjalanan korporasi kini semakin dipandang sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang lebih produktif dan terlibat. Tidak lagi sekadar aktivitas rekreasi, program corporate incentive travel dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan sekaligus memperkuat kolaborasi tim.

Industri perjalanan bisnis menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Laporan Global Business Travel Association (GBTA) memproyeksikan bahwa belanja perjalanan bisnis dunia akan mencapai sekitar USD 1,8 triliun pada 2027. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat seiring ekspansi bisnis regional dan meningkatnya mobilitas profesional lintas negara.

Sementara itu, laporan Incentive Travel Industry Index yang diterbitkan SITE Foundation menunjukkan bahwa sekitar 55 persen perusahaan global berencana meningkatkan anggaran untuk incentive travel, mencerminkan meningkatnya kepercayaan perusahaan terhadap efektivitas program ini dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan.

Menjawab tren tersebut, Golden Rama Tours & Travel menghadirkan layanan Corporate Incentive Travel, sebuah solusi perjalanan yang dirancang untuk mendukung program penghargaan karyawan, penguatan kolaborasi tim, hingga pengembangan budaya perusahaan.

President Director Golden Rama Tours & Travel Madu Sudono menjelaskan, semakin banyak perusahaan yang memandang pengalaman perjalanan sebagai investasi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia.

”Perusahaan saat ini semakin memahami bahwa penghargaan kepada karyawan tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga melalui pengalaman yang bermakna. Incentive travel memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menghadirkan pengalaman yang memperkuat kebersamaan tim, meningkatkan motivasi, dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja organisasi,” ujar Madu Sudono.

Sejumlah studi industri juga menunjukkan bahwa program perjalanan insentif dapat memberikan dampak nyata terhadap kinerja karyawan. Incentive Research Foundation mencatat bahwa program incentive travel mampu meningkatkan performa karyawan hingga 18–44 persen, sekaligus memperkuat loyalitas serta engagement dalam organisasi.

Di Indonesia, tren perjalanan korporasi juga semakin berkembang, seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk menghadirkan program penghargaan yang lebih bermakna dan berbasis pengalaman. Berbagai destinasi internasional seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, serta sejumlah kota di Eropa menjadi pilihan populer bagi perusahaan Indonesia karena menawarkan kombinasi atraksi budaya, infrastruktur pariwisata yang kuat, serta fasilitas yang mendukung kegiatan kelompok dan corporate events.

Senada dengan tren tersebut, General Manager Communications & CRM Golden Rama Tours & Travel Ricky Hilton menegaskan, pendekatan perjalanan berbasis pengalaman kini menjadi kunci dalam merancang program incentive travel yang efektif.

”Perjalanan kini memiliki peran yang lebih strategis bagi perusahaan. Incentive travel tidak hanya memberikan pengalaman berkesan bagi karyawan, tetapi juga menjadi investasi perusahaan untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, serta memperkuat hubungan antar tim,” jelas Ricky.

Dia menambahkan tren perjalanan saat ini menunjukkan pergeseran menuju experiential travel. Peserta perjalanan mencari pengalaman yang lebih personal, otentik, dan berkesan di destinasi yang dikunjungi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Golden Rama menghadirkan layanan incentive travel dengan pendekatan yang terintegrasi. Mulai dari perencanaan perjalanan, penyusunan itinerary yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan, hingga pengelolaan kegiatan selama perjalanan.