9 Cara Menetapkan Batasan Sehat untuk Anda yang Terbiasa Menyenangkan Orang Lain

JawaPos.Com - Kebiasaan menyenangkan orang lain sering tumbuh tanpa disadari. Keinginan untuk diterima, dihargai, dan dianggap baik membuat seseorang rela mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri.

Permintaan demi permintaan dipenuhi, meski dalam hati terasa lelah. Senyum tetap diberikan, walau perasaan tidak selalu sejalan.

Seiring waktu, kebiasaan ini dapat menjadi beban yang menguras energi. Kehidupan terasa penuh, tetapi bukan oleh hal-hal yang benar-benar diinginkan.

Ketika batasan tidak pernah dibuat, orang lain akan terbiasa mengambil lebih banyak. Sementara itu, diri sendiri justru semakin terabaikan.

Menetapkan batasan bukan tentang menjauh dari orang lain. Langkah ini merupakan cara untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan merawat diri.

Perubahan ini memang tidak mudah, terutama bagi mereka yang terbiasa mengatakan “iya” pada hampir semua hal.

Namun, belajar menetapkan batasan adalah langkah penting untuk hidup yang lebih sehat secara emosional.

Dilansir dari Tinny Buddha, inilah sembilan cara yang dapat membantu membangun batasan yang sehat tanpa harus merasa bersalah.

1. Mengenali Batas Diri Sendiri

Langkah pertama dimulai dari memahami kapasitas diri. Setiap orang memiliki batas energi, waktu, dan emosi yang berbeda.

Ketika batas ini tidak dikenali, seseorang cenderung mengambil lebih banyak dari yang mampu ditanggung.

Menyadari kapan merasa lelah, tidak nyaman, atau terbebani menjadi sinyal penting.

Dengan memahami batas diri, keputusan yang diambil akan lebih terarah.

2. Belajar Mengatakan “Tidak”